Oggi inizia Paratissima, fino al 12 dicembre

Torna Paratissima con la sua diciassettesima edizione.

Anche quest’anno, ad ospitare gli appuntamenti autunnali di Paratissima con l’arte contemporanea, sarà la sede dell’ARTiglieria Con/temporary Art Center, in via Verdi 5 a Torino.

Dal 28 ottobre al 12 dicembre, le esposizioni dedicate all’arte emergente: Paratissima Exhibit and Fair e NICE & Fair – Contemporary Vision.

Paratissima Exhibit and Fair

La grande vetrina di Paratissima dedicata all’arte contemporanea emergente. Progetti singoli e individuali, dialogheranno con progetti espositivi collettivi, per andare incontro alle tendenze sempre più partecipative dell’arte. Rimane la sezione Special projects, che accoglie collaborazioni e progetti su invito, tra cui i premiati di Art Station 2020 e Torino Creativa per Paratissima.

NICE & Fair – Contemporary Vision

L’esposizione dedicata alle nuove proposte dell’arte contemporanea, sia da un punto di vista artistico che curatoriale. Un board che coinvolge 17 curatori per 6 mostre collettive: ogni mostra è l’esito di un confronto tra curatori agli esordi e giovani artisti, per dare spazio e voce a chi si trova a intraprendere oggi il proprio percorso artistico in modo professionale.

