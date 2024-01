Oggi riapre il nuovo Museo regionale di Scienze naturali di Torino, chiuso dal 2013 per un incendio

Dopo oltre 10 anni, oggi, venerdì 12 gennaio riapre il Museo Regionale di Scienze naturali!

Ad annunciare l’evento, un testimonial d’eccezione… l’elefante Fritz, icona del Museo, che da Stupinigi “passeggiando” per le strade di Torino arrivarà in piazza Castello e grazie a un QR code ci farà scoprire le novità del Museo, il calendario della riapertura e il programma della maratona di talk show «Porte aperte alla scienza», in programma fino al 2 febbraio.

Programma dell’inaugurazione

Venerdì 12 gennaio alle ore 18 la biologa marina Mariasole Bianco condurrà “Pianeta oceano”: un viaggio alla scoperta delle sue meraviglie e delle sue problematiche soprattutto nella relazione con l’uomo.

I posti sono esauriti. Chi non è riuscito a prenotarsi può presentarsi il giorno stesso presso il Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino: sarà predisposta una lista d’attesa in loco per permettere l’accesso in caso qualcuno tra i prenotati non dovesse presentarsi.

Sabato 13 gennaio alle ore 11 il Museo festeggerà il primo weekend di riapertura con uno show di Giovanni Muciaccia, che guiderà grandi e piccoli in un «attacco di creatività» (prenotazione obbligatoria su QUI)