Oggi si celebra la Festa del Piemonte al Colle dell’Assietta, con i figuranti in costume storico e la rievocazione della battaglia del 1747

Oggi, domenica 17 luglio, dopo due anni di sospensione per la pandemia, tornano sul Colle dell’Assietta le rievocazioni della storica battaglia del 1747, con i figuranti in costume dei gruppi storici.

L’organizzazione è a cura, fin dal 1967, dell’Associassion Festa dël Piemont al Còl ëd l’Assieta.

Alle 9, ritrovo e partenza per chi sceglie l’auto al Colle da Balboutet (frazione di Usseaux), per raggiungere prima il Pian dell’Alpe e poi Colle dell’Assietta.

Alle 10, messa in piemontese al Colle dell’Assietta, con i gruppi storici schierati.

Alle 14, esibizione di canti, suoni, danze e animazione con il Gruppo “Ij Danseur dël Pilon” di Piemonte Cultura e di altri centinaia di figuranti che rievocano la battaglia tra l’esercito piemontese e quello francese.