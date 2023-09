Oggi si corre il Palio di Asti

Una grande festa medievale che coinvolge 20 tra Comuni, Borghi e Rioni di Asti e dintorni e attira in Piemonte, ogni anno, migliaia di persone dall’Italia e dal mondo.

Oggi, domenica 3 settembre torna il Palio di Asti e la città, come in una magia, torna indietro nel tempo di quasi di quasi 750 anni.

Per un lungo weekend Asti diventa un teatro a cielo aperto che porta in scena una storia antica fatta di nobili, banchieri, vescovi, prelati, ma anche artigiani e popolani. Una tradizione sentitissima che si rinnova ormai da oltre sette secoli e che dal 1275 resiste inalterata all’usura del tempo riportando la città ai suoi fasti medievali.

La corsa dei 20 cavalli per aggiudicarsi il famoso Palio, il grande Drappo di velluto decorato con le insegne di Asti, è solo l’ultimo grande atto di quattro giorni di festa, colori, cultura e gastronomia, in cui presente e passato si fondono per dare vita a una delle manifestazioni più suggestive del territorio nazionale.

Il programma

ORE 10 – Presso le Parrocchie Cittadine: cerimonia della benedizione del cavallo e del fantino.

ORE 11 – Piazza San Secondo: esibizione degli sbandieratori dell’A.S.T.A.

ORE 14 – Piazza Cattedrale: avvio del corteo storico con la partecipazione di milleduecento figuranti in

rappresentanza dei Rioni, Borghi e Comuni della Provincia che partecipano al Palio.

Percorso: Piazza Cattedrale, Via Caracciolo, Via Carducci, Via Giobert, Corso Alfieri, Via Gobetti, Via Garibaldi, Via Gardini, Piazza Alfieri

Il corteo è aperto dal Gruppo del Capitano del Palio e

dagli sbandieratori dell’A.S.T.A.

Il Carroccio, con partenza da Piazza San Secondo, chiude il corteo.

Piazza Alfieri

ORE 16 – Corsa del Palio con cavalli montati a pelo (senza sella);

Tre batterie (due da sette cavalli, una da sei).

ORE 17 – Esibizione degli sbandieratori.

ORE 18 – Finale da nove cavalli ed assegnazione del Palio.

Info https://visit.asti.it/settembre-astigiano/palio-di-asti/

STORIA

Una corsa di cavalli montati a pelo “senza sella” in rappresentanza di borghi, rioni e comuni dell’astigiano sulla pista allestita nella centralissima piazza Alfieri a forma trapezoidale e un corteo storico con oltre milleduecento figuranti in costume medievale: imponente rievocazione che ripropone quadri viventi che rappresentano fatti realmente accaduti della storia astese. Nobili e popolani, armigeri e alto clero, dame e cavalieri per un giorno torneranno ad abitare la città riportandoci a vivere nel Medioevo.

FOLCLORE

Dal colorato mercatino del Palio, alle famose e spettacolari cene propiziatrici che profumano vie, piazze e cortili della città grazie a menù fatti di antiche ricette medievali.

Dai drappi e le bandiere con i tradizionali stemmi e colori che, dalle settimane prima dell’evento, decorano i diversi quartieri della città alla la cerimonia della benedizione del cavallo e del fantino.

Dal suggestivo spettacolo degli sbandieratori dell’A.S.T.A, composto da circa 80 atleti che con le bandiere ed il ritmo dei tamburi e delle chiarine annuncia l’inizio della “Festa” alle sfilate in costume d’epoca.

Fino alla gara vera e propria con il suo cerimoniale di avvio: Il Capitano del Palio chiede al Sindaco “Licenza di correre il Palio” e il Sindaco la concede urlando la formula dal palco sulla piazza: “Signor Capitano vi dò licenza di correre il Palio dell’anno del Signore 2023.

E poi ancora i premi: il celebre “Drappo per il vincitore, le monete e gli speroni in argento per il secondo e il terzo classificato, il gallo vivo per il quarto, la coccarda per il quinto e l’inchioda

(acciuga) con l’insalata per l’ultimo fantino.

MODA

Il corteo dei bambini, con 1000 piccoli figuranti in costumi storici e la sfilata degli adulti con oltre 1200 figuranti in preziosi abiti medievali, fedeli riproduzioni d’epoca, sono delle vere e proprie sfilate di moda!

Qui nulla è lasciato al caso: abiti sontuosi fatti di velluti, broccati, sete, merletti e pizzi ma anche accessori, gioielli, acconciature e calzature che sono oggetto di attente ricerche di storici dell’arte.

Il risultato è un evento che costituisce un unicum. Maestoso ed irripetibile.

ARTE

Il Museo del Palio, ospitato nelle sale del quattrocentesco Palazzo Mazzola, raccoglie la preziosa collezione dei Drappi, simboli di appartenenza alla città dal valore inestimabile. Vere e proprie opere d’arte su velluto commissionate ogni anno ad un artista diverso.Quest’anno, per la prima volta nella storia del Palio di Asti, il prestigioso titolo di Maestro del Palio è stato assegnato a un giovane studente, un ragazzo, Lorenzo Livorsi, del Liceo Artistico della città il cui bozzetto è stato scelto tra oltre 300 lavori.

Il Palio di Asti è una tradizione lunga secoli che nonostante il passare del tempo conserva intatta la magia della storia e tramanda un senso di comunità unico, capace affascinare e tenere unita una città.

Per maggiori info e prenotazioni consultare il sito https://visit.asti.it/