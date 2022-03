Oggi si corre Just the Woman I am, in maniera individuale, contro la guerra in Ucraina

L’orrore e la drammaticità di questi giorni, unito alla contingenza determinata dalle misure di prevenzione alla pandemia da COVID 19 che costringono il Piemonte ancora in zona gialla, hanno fatto sì che si sia deciso di non far partire da piazza San Carlo domenica 6 marzo JUST THE WOMAN I AM, corsa/camminata di 5km non competitiva a sostegno della ricerca universitaria sul cancro.

Sarà comunque possibile partecipare in modalità Virtual a Torino e ovunque, scegliendo in autonomia, dalle ore 7.00 alle ore 20.00, il luogo di svolgimento, il proprio percorso di 5 km.

Sulla pagina del sito https://jtwia.org/percorsi/ si possono consultare tutti i percorsi accreditati del progetto “JTWIAontheRoad”, per poter partecipare in modalità virtual con il proprio comune o un comune limitrofo del territorio.

Gli organizzatori sono vicini al popolo ucraino e, in questo tragico momento, chiedono a tutti i partecipanti di dare un messaggio tangibile di pace scrivendo sulla propria maglia “NO WAR”.