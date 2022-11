Orchestra Filarmonica Torino: il 29 novembre il concerto “Rame” al Conservatorio Verdi

Per il secondo appuntamento della Stagione Alchimie 2022-2023 dell’Orchestra Filarmonica di Torino, martedì 29 novembre è in programma una magica serata al Conservatorio Verdi di Torino con il concerto “Rame”.

Ad aprire le esibizioni l’elegia per orchestra d’archi di Pëtr Il’ič Čajkovskij. A seguire la serenata in mi bemolle maggiore per archi di Ermanno Wolf-Ferrari e la Romanza op. 42 di Jean Sibelius. Chiude il concerto la Suite di Leoš Janáček.

Durante la serata vi sarà spazio anche per il micro racconto, ispirato al programma musicale e scritto appositamente per OFT dal giornalista e musicista Lorenzo Montanaro. Per immergersi nell’atmosfera speciale del concerto, il testo verrà letto dall’Associazione liberipensatori “Paul Valéry” e dall’Accademia di formazione teatrale Mario Brusa di Torino.

Qui il programma:

RAME

Martedì 29 novembre 2022, ore 21

Concerto al Conservatorio Giuseppe Verdi (Piazza Bodoni, Torino)

Archi dell’Orchestra Filarmonica di Torino

Sergio Lamberto maestro concertatore

Musiche di:

Pëtr Il’ič Čajkovskij

Elegia per orchestra d’archi

Ermanno Wolf-Ferrari

Serenata per archi

Jean Sibelius

Romanza op. 42

Leoš Janáček

Suite per orchestra d’archi



Appuntamenti concertistici

Due appuntamenti precedono il concerto di martedì 29:

Domenica 27 novembre 2022, ore 10, vi sarà la possibilità di assistere alla prova di lavoro a Più SpazioQuattro (Via Saccarelli 18, Torino). L’Orchestra Filarmonica di Torino offre infatti da sempre l’opportunità al pubblico di assistere alla “costruzione” del concerto. Un’occasione unica per vedere al lavoro gli artisti, mentre si esercitano con il direttore d’orchestra.

Lunedì 28 novembre 2022, ore 18.30, il Teatro Vittoria (Via Gramsci 4, Torino) è aperto al pubblico per la prova generale.

Acquisto biglietti

PER IL CONCERTO: Biglietti in vendita presso la sede dell’Orchestra Filarmonica di Torino e mezz’ora prima del concerto presso il Conservatorio, oppure online su 222.oft.it, a euro 25, 15, 8.

PER LA PROVA GENERALE: Biglietti in vendita presso la sede dell’Orchestra Filarmonica di Torino e mezz’ora prima del concerto presso il Teatro Vittoria a euro 10, 5.

PER LA PROVA DI LAVORO: Biglietti in vendita presso la sede dell’Orchestra Filarmonica di Torino a euro 3.

Per informazioni tel. 011 533387 – biglietteria@oft.it – Torino, Via XX settembre 58

Orari: ogni martedì ore 10.30-13.30 e 14.30-18.00. La settimana precedente il concerto di stagione anche mercoledì, giovedì e venerdì: ore 10.30-13.30 e 14.30-18.00. Il lunedì della prova generale: ore 10.30-13.30 e 14.30-16.30



Intorno al concerto

L’Orchestra Filarmonica di Torino propone per ogni appuntamento di Stagione alcune interessanti iniziative collaterali, frutto di collaborazioni consolidate. Per il quinto anno consecutivo OFT organizza alcuni eventi culturali insieme a Fondazione Torino Musei, con l’intento di unire musica e arte: i tre grandi musei della Città di Torino – GAM Galleria Civica d’Arte Moderna e Contemporanea, MAO Museo d’Arte Orientale e Palazzo Madama Museo Civico d’Arte Antica – ogni sabato precedente il concerto propongono a rotazione un ciclo di visite guidate.

In vista del concerto di martedì 29, sabato 26 novembre presso la GAM di Torino sarà aperta alle ore 16.30 la mostra “RAME / VENERE – Affetto, bellezza, sensibilità”. Un viaggio nelle collezioni ottocentesche GAM, dall’Unità d’Italia all’alba del Novecento.

Le visite sono condotte da Theatrum Sabaudiae.

Costo: 6 euro per il percorso guidato + biglietto di ingresso al museo secondo tariffe (gratuito con Abbonamento Musei Piemonte e Valle d’Aosta e Torino Piemonte Card).

Info e prenotazioni chiamando il numero 011.5211788 (lun-dom 9-17.30); oppure scrivendo a prenotazioniftm@arteintorino.com, o sul sito online.