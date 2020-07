Palazzo Madama: giovedì 30 l’approfondimento di “Argenti preziosi” con la curatrice Clelia Arnaldi di Balme

In occasione della mostra “Argenti preziosi. Opere degli argentieri piemontesi nelle collezioni di Palazzo Madama“, in corso fino al prossimo 15 novembre, il museo propone domani giovedì 30 luglio alle ore 17.30 la conferenza di Clelia Arnaldi di Balme, conservatore di Palazzo Madama e curatrice della mostra.

La conferenza approfondisce i temi dell’esposizione e accompagna il pubblico in un viaggio attraverso marchi e punzoni alla ricerca dei protagonisti dell’argenteria piemontese dal primo Settecento alla fine dell’Ottocento.

Un itinerario attraverso servizi da tavola, oggetti d’arredo, curiosità legate alla moda delle bevande importate da mondi lontani – tè, caffè e cioccolata -, ornamenti, disegni di progetto e ritratti degli orefici di epoca rococò o neoclassica. Sarà l’occasione per presentare le scoperte fatte durante i restauri per la mostra e per approfondire aspetti legati alle tecniche, alle manifatture e agli utilizzi dei metalli preziosi.

Ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti disponibili a garanzia delle norme di distanziamento.

Prenotazioni 011/4429629 e via mail.

Zipnews in collaborazione con il sito Contemporaryart Torino Piemonte.