Panini gourmet e ogni genere di legumi nella bottega dove c’era Borgiattino

La Bottega da Gigi a Torino è un esempio di come condurre un negozio di prossimità in pochi metri quadrati. Gentilezza e qualità elevata, con prezzi adeguati.

Ci sono capitato per puro caso.

Dovevo spostarmi dal centro verso le OGR e avevo giusto una ventina di minuti per uno spuntino veloce.

Non sapevo bene che cosa avrei voluto mangiare. Di sicuro qualcosa di sfizioso, ma non mi veniva in mente un posto in particolare.

Man mano che mi avvicinavo alla meta continuavo a scartare bar trafficati, pizzerie al taglio e altre proposte di street food.

Imboccato corso Matteotti oltre corso Galileo Ferraris avevo perso ogni speranza di trovare quel qualcosa che non sapevo bene che cosa fosse.

All’angolo con corso Vinzaglio mi attirava l’insegna di Borgiattino, ma non avevo voglia di sedermi a mangiare un tagliere.

Così avevo girato l’angolo, rassegnato a mangiare in un bar sotto i portici, confidando perlomeno in un tramezzino decente.

È lì che mi si è materializzata la BOTTEGA da GIGI.

Al civico 29c di corso Vinzaglio, in un minuscolo locale di due arie che un tempo era stato il nucleo originario dello stesso Borgiattino, butto lo sguardo sulla lavagna esposta davanti alle vetrine. Dice oggi panini e ne elenca due piuttosto interessanti, oltre alla focaccia.

Ohibò, ecco quello che ci vuole.

Entro e Gigi è là, dietro al banco, che affetta.

Gli chiedo come potrebbe essere il mio panino gourmet. Lui alza la testa, mi guarda e mi allunga una fetta di pancetta.

«Prima di assaggiarla la annusi – mi dice, e già mi conquista –. È una pancetta affumicata che le metterei in un pane fatto con lievito madre, impastato con i pomodori secchi. Può interessare?».

Non voglio descrivere il panino. Lettori di Zipnews, cercate questa bottega e provate voi stessi.

Un negozio come una volta, ma in chiave gourmet. Ci sono chicche di ogni genere, dal salmone al caviale, dalle lumache al sale affumicato Maldon.

Ma ci sono anche generi alimentari di tutti i giorni, come il latte fresco, gli yogurt artigianali, biscotti e gelati. E il pesce fresco su ordinazione.

Una batteria di legumi tutti insieme appassionatamente. Vedo le fave, da abbinare ai salumi piacentini e langaroli. Le lenticchie Beluga, le siciliane e quelle di Castelluccio di Norcia. Poi fagioli come se piovesse: i borlotti di Cuneo, i bianchissimi Corona, il canellino delle Marche, i neri o i rossi argentini.

Oltre al pane con lievito madre ecco le paste di Pietro Massi, gli spaghetti di Campofilone e le penne ritorte monograno di Felicetti. La focaccia compete con quelle buone della Liguria.

Fa consegne a domicilio. È chiuso domenica e lunedì.

Ho certamente dimenticato un sacco di leccornie.

Luigi Matera, per tutti soltanto Gigi, arriva da un mondo diverso dall’alimentare. Ha acquistato la licenza e il ramo d’industria dalla vecchia proprietà e si diverte a sfornare sorprese di continuo.

Info: 3459273941.

www.bottegadagigi.it

Fabrizio Bellone