Un Toro a lungo in dieci cade al Tardini: 3-2 per il Parma

90’+5 risultato finale. Parma-Torino 3-2.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

90’+3: brutto sconto testa contro testa tra Laxalt e Laurini. Espulso Mazzarri per somma di ammonizioni.

90′: tre minuti di recupero.

88′: ancora Gervinho sulla destra, ci prova Cornelius, la palla rimane lì, Inglese mette in rete.

87′: esce Belotti, entra Zaza.

84′: ammonito Mazzarri per proteste.

80′: esce Ansaldi, entra Djidji.

78′: cross corto di Kulusevski, Nkoulou di testa in angolo.

73′: punizione di Baselli, batti e ribatti in area, poi la difesa libera.

69′: ammonito Hernani per fallo su Baselli.

67′: Cornelius tenta la rovesciata in area, ma viene contrato.

64′: cross lungo di Aina, Belotti manca la zampata.

61′: punizione del Parma, palla sul fondo.

58′: esce Verdi, entra Laxalt.

57′: cross di Pezzella, Ansaldi di testa in corner.

50′: Gervinho in percussione entra in area e batte di potenza a colpo sicuro: miracolo di Sirigu.

49′: su centro e tiro ravvicinati, Sirigu sbaglia la presa e la difesa del Toro libera affannosamente.

48′: corner di Scozzarella, senza esito.

46′: Iniziato il secondo tempo.

45’+4: fine del primo tempo. Risultato parziale: Parma-Torino 2-2.

45’+3: GOL! Assist di Koluseski, tira Cornelius, la palla picchia sotto la traversa poi si insacca.

42′: GOL! Perfetta la trasformazione di Belotti.

39′: Belotti a terra per un contatto in area. Belotti infortunato. VAR: rigore per il Torino. Ammonito Laurini.

38′: bomba di Hernani dai ventidue metri, palla di poco a lato.

37′: ottimo assist dalla sinistra di Verdi, che pesca millimetricamente Meité il quale sbaglia una sorta di rigore in movimento…

35′: ammonito Izzo per fallo su Gervinho.

34′: punizione di Scozzarella, palla direttamente sul fondo.

30′: Gervinho dal dischetto, para Sirigu. Il Toro è però ora in dieci….

27′: il Parma reclama il rigore per una conclusione di Kolusevski per un fallo di mano di Bremer. VAR: rigore per il Parma. Ammonito nuovamente Bremer, che viene quindi espulso.

26′: bravo Nkoulou a interrompere in maniera regolare un pericoloso break di Cornelius.

25′: ancora il Toro sulla fascia destra, ma Ansaldi questa volta sbaglia il cross.

21′: ammonito Bremer per fallo su Cornelius.

20′: bene Verdi da distanza ravvicinata, Sepe respinge di pugno.

14′: ancora Ansaldi, bravissimo sulla destra a prevalere sul suo diretto controllore. Poi palla fuori.

12′: GOL! Lungo contropiede granata, cross di Verdi da sinistra, testa di Ansaldi e palla in rete.

11′: corner di Barillà, senza esito.

10′: Verdi da fuori, nessun problema per Sepe.

9′: ci prova Ansaldi dopo una lunga azione da lui stesso orchestrata, tiro deviata in corner.

7′: su pressing di Meité, Sepe tenta il dribbling poi si rifugia in angolo. Il conseguente tiro dalla bandierina è senza esito.

5′: il Toro si butta subito in avanti, ma con poca precisione.

2′: GOL! Gervinho vola sulla sinistra e porge al centro. Irrompe Kolusevski e, nonostante il disperato tentativo di recupero di Izzo, mette in rete.

1′: ci prova subito il Parma. Il tiro è alto.

Torna Nkoulou dal primo minuto, in un Toro che, espugnando il Tardini, balzerebbe al quarto posto in compagnia del Napoli suo prossimo avversario.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’