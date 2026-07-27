Patente auto, solo il 7,3% degli automobilisti piemontesi supererebbe oggi l’esame di teoria

Un’indagine di AutoScout sugli automobilisti piemontesi fa capire quanto siamo indietro sulle conoscenze della guida in strada. Nel 2025 quasi quattro prove teoriche su dieci non sono state superate in Piemonte. La simulazione AutoScout24 registra una media di 14 risposte corrette su 20.

Patente auto, tanti i piemontesi rimandati

Nel 2025, secondo i dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in Piemonte sono state sostenute 65.607 prove di teoria per il conseguimento della patente B. Il 39,2% non è stato superato, una percentuale leggermente inferiore alla media nazionale, pari al 39,7%. A livello provinciale, il tasso più alto di bocciati alla teoria si registra a Verbania, dove il 44,3% delle prove non è stato superato. Seguono Novara (42,8%), Asti (42,6%), Alessandria (40,8%), Biella (40,4%), Cuneo (38,8%), Torino (37,7%) e Vercelli (36%).

AutoScout24, piattaforma leader per il mercato auto online, ha deciso di mettere nuovamente alla prova gli automobilisti italiani con una simulazione del quiz di teoria della patente B, realizzata con il supporto di Egaf Edizioni e in collaborazione con Confarca e Unasca, le principali associazioni italiane di autoscuole. Secondo la rilevazione condotta tra le autoscuole associate a Confarca e Unasca, a livello nazionale, gli errori che più spesso compromettono la promozione riguardano soprattutto gli incroci, indicati dal 59% delle autoscuole intervistate, seguiti dagli elementi e dalle caratteristiche stradali speciali, come rotonde, passaggi a livello, fermate di autobus o tram, attraversamenti pedonali, gallerie, salite o discese, segnalati dal 48%. Tra le criticità più frequenti ci sono anche il parcheggio e l’uscita dallo spazio di parcheggio (41,4%), i cambiamenti di direzione e di corsia (31%) e il sorpasso o superamento di ostacoli (31%).