Per sei giorni consecutivi Torino si fa Buonissima

Da martedì 25 a domenica 30 ottobre la città vive Buonissima 2022, la kermesse gastronomica ideata da Matteo Baronetto, Stefano Cavallito e Luca Iaccarino.

Sarà una settimana densa di incontri, cene ed eventi legati al cibo.

Torino si appresta a vivere Buonissima 2022, una manifestazione diffusa che porta il cibo di qualità nei grandi spazi, nei luoghi della cultura, ma anche nei ristoranti stellati e nelle semplici piole.

Apertura ufficiale mercoledì 26 ottobre alla Centrale Nuvola Lavazza, con la consegna del premio Bob Noto da parte di Luis Andoni Aduriz, vincitore della passata edizione.

Giovedì 27 la Reggia di Venaria ospita una cena di gala accompagnata dalla musica di Vivaldi. La cucina di Alain Ducasse e Davide Oldani incontra la musica elettronica e barocca di Samuel Romano.

Venerdì 28 tocca alla Mole Antonelliana entrare in scena. Al Museo Nazionale del Cinema si svolge Cinemagika, evento che vede gli chef Chicco Cerea, Chiara Pavan e Francesco Brutto a contatto con Roy Paci, Vladimir Luxuria e Steve Della Casa.

Sabato 29 Eataly Lingotto omaggia la pasta ripiena con una cena itinerante tra agnolotti, tortellini, ravioli, culurgiones, pansotti, gyoza e jiaozi. Tradizioni e culture differenti a confronto abbinate ai vini Fontanafredda.

Domenica 30 ottobre al Museo di Arte Contemporanea di Rivoli si pranza alla piemontese con ricette e piatti di otto diversi chef tra i più consolidati nel campo.

Martedì 25 ottobre tocca a Matteo Baronetto anticipare i giochi. Al Ristorante Del Cambio ospita Davide Caranchini di Materia a Cernobbio per una cena a sorpresa a quattro mani.

Per tutta la settimana si susseguono cene condivise, con un ristorante che ospita anche le creazioni di un secondo chef di qualità.

Si chiama Metti Torino a cena e coinvolge un gran numero di chef stellati e non. Così Antonio Romano di Spazio7 riceve Floriano Pellegrino di Bros, mentre Federico Zanasi di Condividere si confronta con la cucina messicana di Paco Mendez e con i dolci di Fabrizio Fiorani.

Alessandro Mecca va da Kensho, Gianfranco Vissani sale da Rebel, Karime Lopez cucina con Stefano Sforza da Opera, il Magorabin si contamina con il Pashà di Conversano.

Questo l’elenco completo delle proposte. Le prenotazioni vanno effettuate direttamente al ristorante prescelto:

Del Cambio, Matteo Baronetto con Davide Caranchini (Materia, Cernobbio)

Antonio Chiodi Latini, con Leonardo Di Vincenzo (Fermentatore) e Daniele Armaro (Latta Fermenti e Miscele, Roma) e Federico Chierico (Paysage à manger) menu

Spazio 7, Antonio Romano con Floriano Pellegrino (Bros, Lecce) menu

Kensho, Alessandro Daddea e Stefano Atzeni con Alessandro Mecca menu

Azotea, Alexander Robles con Guglielmo Paolucci (Gong Oriental Attitude, Milano, Mi) menu

Gufo Bianco, Andrea Pio e Maurizio Zito con Roberto Pierro (La Gritta, Palau, Sassari) menu

Limonaia, Cesare Grandi con Juri Chiotti (Reis, Busca, Cuneo)

Magorabin, Marcello Trentini con Antonello Magistà (Pashà, Conversano, Bari) menu

Mare Nostrum, Stefano Lanzafame con Stefano De Gregori (Ristorante del Castello – Pavarolo, To) menu

Insieme, Ded Gaci con Luca Mancini (De Pisis Restaurant, Venezia) menu

Opera, Stefano Sforza con Karime Lopez (Gucci Osteria, Firenze) menu

Rebel, Nicola Di Tarsia con il Gianfranco Vissani (Casa Vissani, Baschi, TR) menu

Casa Vicina, Claudio Vicina e Anna Vicina con Marco Maltese (Piropiro, Reggio Calabria) menu

Condividere, Federico Zanasi con Paco Mendez (Come, Barcellona) e il Pastry Chef Fabrizio Fiorani menu

Non c’è soltanto la cucina stellata, o quella che vorrebbe diventarla.

Dal 26 al 29 ottobre Buonissima si trasforma in Piolissima. In quei quattro giorni si potrà cenare in quattordici piole torinesi al prezzo concordato di 28€ vini esclusi.

Queste le opzioni ed i relativi menu:

Antiche Sere, menù

Ballatoio Bistrot di Ringhiera, menù

Barbagusto, menù

Cantinone San Paolo, menù

Du’ Cesari, menù

Il Pastis, menù

La Fucina Ristorantino, menù

Le Putrelle, menù

Le Ramine, menù

Magazzini Oz,

Pescheria Gallina menù

Podiciotto, menù

Trattoria Amicizia, menù

Vitel Etonné. menù

Buonissima prevede anche sette laboratori di degustazione, suddivisi tra Eataly Lingotto e lo spazio espositivo di Guido Gobino in via Cagliari. Si svolgono sabato 30 ottobre e hanno per protagonisti ingredienti e abbinamenti di qualità.

Per chi fosse mattiniero e non volesse fare tardi la sera non c’è problema. Per tutta la settimana può partecipare a Colazioni d’autore in alcuni dei locali più rappresentativi di Torino: Pasticceria Abrate, Caffè Torino, Bar Zucca, Daf Elite, Gerla 1927 C.so Vittorio, Caffè Platti, Gerla 1927 Via Lagrange, Gerla La Croisette, Combo, Mokita, Roma già Talmone, Gran Bar.

Chiusura da Combo con Bistrotmania. Sabato 30 ottobre grande festa con i piatti di quattordici bistrot. Sette cittadini: Contesto Alimentare; Gaudenzio Vini e Cucina; Luogo Divino; Razzo; Scannabue; Smoking Bar; XXL Cafè. Altri sette ospiti: Osteria alla Concorrenza-Milano; Estro-Venezia; Il Genovese-Genova; Cantina del Tormento-Vicenza; Bar Bozza-Roma; Osteria Pavesi-Piacenza; Locanda del Falco-Valdieri (Cn), Trattoria da Burde-Firenze.

Fabrizio Bellone