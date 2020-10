Il virus non rallenta e registra oggi quasi tremila contagiati, superando i 70mila positivi in totale. Il Piemonte si prepara e converte 16 ospedali alla cura del Covid nel tentativo di decongestionare i pronto soccorso.

A Torino sono l’ospedale Martini e parzialmente il Cto, mentre in provincia sono il San Luigi di Orbassano e gli ospedali di Venaria, Giaveno, Cuorgnè, Lanzo e Carmagnola.

I Covid Hospital nel Cuneese sono gli ospedali di Saluzzo e Ceva, in provincia di Alessandria la Clinica Salus e l’ospedale di Tortona, in provincia di Asti l’ospedale di Nizza Monferrato, nel Novarese l’ospedale di Galliate, nel Vercellese quello di Borgosesia e nel Verbano Cusio Ossola il presidio Centro ortopedico di quadrante a Omegna. L’assessore Icardi conferma che sono sedici i Covid Hospital in Piemonte e probabilmente non basteranno.