Sono 587 i nuovi casi di persone positive al COvid-19.

Secondo l’Unità di Crisi della Regione Piemonte il totale dei casi positivi diventa 396.717, così suddivisi su base provinciale: 32.644 Alessandria, 19.074 Asti, 12.499 Biella, 56.971 Cuneo, 30.695 Novara, 211.385 Torino, 14.784 Vercelli, 14.106 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.639 residenti fuori regione ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.920 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva risultano 27, mentre quelli ricoverati non in terapia intensiva sono 305. Le persone in isolamento domiciliare sono 7.081. Oggi nessun decesso.