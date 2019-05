elezioni regionali piemonte

Aveva superato il venti percento, alle ore 12, l’affluenza alle urne in Piemonte. In 826 comuni – circa il settanta percento del totale – si vota anche per il rinnovo dei consigli comunali. Tra di essi tre capoluoghi di provincia e altri sedici comuni oltre i 15.000 abitanti. Tra i candidati alla presidenza della Regione il primo a presentarsi al seggio è stato Sergio Chiamparino, che si è recato a votare in compagnia del figlio.