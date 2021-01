Piemonte: cosa succede dal 7 gennaio, si torna in zona gialla?

Venerdì 15 gennaio scadono gli effetti del decreto legge n. 158 2 dicembre e del Dpcm 3 dicembre che prevedeva dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 il divieto, nell’ambito del territorio nazionale, di spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse Regioni. Tutti si chiedono cosa succederà dal 7 di gennaio 2021. Se non ci saranno impennate nei contagi, il Piemonte dovrebbe tornare in zona gialla, come nel periodo pre natalizio.



Come previsto questo significa libertà di spostamento all’interno della regione e verso altre regioni gialle, negozi aperti senza limitazioni, bar e ristoranti aperti fino alle 18 e coprifuoco dalle 22 alle 5.



Quindi dal prossimo 7 gennaio dovrebbero riprendere anche le lezioni in classe per le scuole superiori, con una presenza al 50% almeno fino al 15 gennaio.