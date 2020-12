Piemonte: definito il Piano vaccini anti Covid

Circa due terzi delle persone interessate e che per prime potranno ricevere il vaccino anti Covid, hanno già dato la loro adesione. Sono 120 mila operatori delle aziende sanitarie e 75 mila operatori e ospiti delle RSA.

Dopo il Vaccine Day europeo fissato per il 27 dicembre, le dosi saranno consegnate dalla Pzifer nei primi giorni di gennaio alle 28 strutture che provvederanno all’esecuzione degli stessi, anche se non è ancora chiaro con quale criterio.

Serviranno 143 medici e circa 160 infermieri, con turni di otto ore ciascuno da effettuare sette giorni su sette. A questi verranno affiancati 150 operatori socio-sanitari per l’igienizzazione delle postazioni e 145 amministrativi per gli adempimenti burocratici.



Il bando per le assunzioni di tutti gli operatori sanitari è ancora aperto e si chiuderà il 29 dicembre 2020. Il costo del lavoro mensile calcolato per i due profili – medici e infermieri e assistenti sanitari, è stato valutato rispettivamente in 6.538,00 € e di 3.077,00 € (valori lordi mensili per 13 mensilità).



La somministrazione del vaccino al personale e agli ospiti delle Rsa sarà effettuata dal personale delle aziende sanitarie per quelle strutture che non possono procedere autonomamente. La Protezione civile ha messo a disposizione 62 mezzi mobili, mentre sono già stati acquistati 30 congelatori per la conservazione dei vaccini alla temperatura di -75°.



Per il Vaccine Day il Dirmei, il Dipartimento interaziendale malattie ed emergenze infettive, ha anche dato tutte le indicazioni organizzative per la somministrazione delle prime 910 dosi di vaccino per il Piemonte.