Piemonte: freddo, vento e arriva la neve anche in pianura

Nelle prossime ore l’Arpa, l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale, prevede nevicate intense sul settore orientale e, in particolare, sul basso alessandrino, dove l’allerta è arancione. La protezione civile della provincia di Alessandria è in preallarme per le nevicate previste da questa sera, in particolare sulle zone appenniniche in valle Scrivia, val Borbera, e Val Curone.

La perturbazione colpirà in maniera più lieve anche verbano, alto vercellese, alto novarese, biellese, pianure settentrionali, Val di Susa, Val Chisone, Val Pellice e Valli Po. Imbiancata prevista anche per il capoluogo piemontese.

Sono stati attivati circa 80 Centri Operativi Comunali (COC) ed oltre 700 Volontari sono in attività su tutto il territorio piemontese.



Le nevicate dovrebbero esaurirsi nella tarda mattinata di domani.