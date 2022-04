Anche la giornata odierna sarà caratterizzata da nubi sparse con nuvolosità in aumento. Nel pomeriggio previsti acquazzoni più probabili su Alpi, cuneese, langhe e Liguria.

Ieri le grandinate e il vento hanno provocato danni alle coltivazioni nelle province di Torino e Cuneo.

Come previsto le temperature hanno subito un calo drastico. Nella notte la minima nel capoluogo piemontese è stata di 4.5 gradi e poco sopra lo zero a Cuneo città. Molto rigide le minime in montagna: -24,9 sul Monte Rosa, -19 a Ceresole Reale (Torino) nel parco del Gran Paradiso, -18,2 a Bardonecchia (Torino) in Valle di Susa.



Nel corso della nuova settimana è previsto un miglioramento delle condizioni meteo con giornate soleggiate e rialzo delle temperature fino a 20°C.