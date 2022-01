Un caso di peste suina africana è stato riscontrato ad Ovada, in provincia di Alessandria.

Le analisi sulla carcassa di un cinghiale sono state effettuate dall’Istituto Zooprofilattico dell’Umbria e delle Marche, centro di referenza nazionale per le malattie da postivirus.

La documentazione è stata trasmessa al Ministero della Salute che la notificherà all’Oie, l’organizzazione mondiale della sanità animale, e alla Commissione Europea.

Nei giorni scorsi l’allarme sul rischio della peste suina in regione era stato lanciato da Confagricoltura Piemonte che aveva parlato di “un forte rischio” di diffusione legato “all’eccessiva proliferazione” dei cinghiali.

Il presidente Enrico Allasia aveva sottolineato: “Dobbiamo evitarlo poiché sarebbe un danno enorme per i nostri allevamenti e per la sicurezza alimentare”.

Secondo gli esperti per l’uomo non ci sarebbe alcun rischio in quanto la malattia non sarebbe trasmissibile dall’animale all’uomo e da uomo a uomo.