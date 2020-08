Visto il successo riscosso dal “voucher vacanze” la Regione Piemonte ha deciso di prorogarne l’acquisto fino al 31 dicembre 2020.

Sono stati venduti al momento 16mila voucher (circa 30mila turisti) che danno la possibilità di trascorrere una vacanza di tre notti in Piemonte pagandone una sola.

L’iniziativa, che ha ottenuto uno stanziamento di 5 milioni di euro, è gestita dai 14 consorzi piemontesi e fa parte del piano Riparti Turismo della Regione per sostenere uno dei settori più colpiti dall’emergenza coronavirus.

Soddisfatto del risultato il presidente della Regione Alberto Cirio, che d’intesa con l’assessore al Turismo Vittoria Poggio, ha deciso di continuare la promozione 3 X 1 fino alla fine dell’anno.

Per acquistare i voucher è semplicissimo, basta andare sul sito della Regione e scegliere la data e la struttura alberghiera in cui si vuole soggiornare.

Il lago Maggiore ha raccolto 200 prenotazioni per 50 settimane di vacanza, successo anche per le colline Unesco di Langhe Roero e Monferrato , per le montagne cuneesi e per Torino con le sue valli.

Molti i piemontesi che hanno approfittato dell’offerta, ma anche persone che abitano in Lombardia, Liguria, Veneto e anche all’estero, in particolare Svizzera e Francia.