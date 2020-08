Politecnico Torino, il numero di iscritti ai test di ammissione analogo al 2019

Al Politecnico di Torino sono quasi 13 mila (stesso numero dello scorso anno) i ragazzi e le ragazze che hanno sostenuto nelle prime sessioni dell’anno e sosterranno nei prossimi giorni i test di ammissione per i corsi di Ingegneria, Architettura, Design e Pianificazione.

Un risultato importante in questo periodo di emergenza da Coronavirus e di incerta situazione economica. Dopo il lockdown le prove si sono svolte esclusivamente online.

Le aspiranti matricole si contenderanno i 4.685 posti disponibili per i corsi di Ingegneria, i 500 posti per Architettura, gli 85 per il corso in Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale e i 250 per il corso di Design e comunicazione.

Dal sito dell’ateneo il Rettore Guido Saracco commenta: “Siamo molto soddisfatti di questi dati, in controtendenza rispetto a quanto sta succedendo in altri Atenei italiani e rispetto a certe previsioni poco ottimiste sulla volontà dei giovani di investire nel proprio futuro”.

Quest’anno si registra un aumento degli studenti del Piemonte che salgono al 50%, mentre lo scorso anno, i ragazzi provenienti da altre Regioni e dall’estero erano circa il 60% del totale dei pre-immatricolati. Le Regioni italiane più rappresentate sono Sicilia, Puglia, Lazio, Liguria e, per la prima volta, la Lombardia. Stabile il numero di studenti stranieri iscritti ai diversi test. I Paesi stranieri più rappresentati sono la Turchia, l’Iran e la Cina.

Il 26, 27 e 28 agosto si svolgerà l’ultima sessione dei test per Ingegneria, Pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistico-ambientale e Design e Comunicazione, mentre il 15 settembre sarà la volta degli studenti non comunitari residenti all’estero con titolo estero.

Il 4 settembre, toccherà invece agli aspiranti architetti sostenere la prova di accesso predisposta dal Politecnico di Torino sulla base delle disposizioni ministeriali; per l’iscrizione c’è ancora tempo fino alle ore 12.00 di venerdì 28 agosto.