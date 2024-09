Presentata l’edizione 2024 del Salone dell’auto di Torino

All’Ogr è stata presentata la nuova edizione del Salone dell’auto di Torino che prenderà il via tra le vie del centro dal 13 al 15 settembre.

Salone dell’Auto 2024, un’edizione rinnovata

La presentazione del Salone 2024 parte con le parole di Andrea Levy, presidente della Salone dell’Auto: “nel 2015 abbiamo iniziato un nuovo percorso. Un percorso per coinvolgere molte più persone, rispetto ad un pubblico molto settoriale. L’obiettivo è fare incontrare il pubblico, le case automobilistiche e le istituzioni”.

Il presidente Levy

Il presidente ha voluto sottolineare anche la questione culturale legata a questo evento: “Inoltre, quest’anno abbiamo due patrocini: Ministero dei Trasporti e Ministero della Cultura, visto che il Salone è un momento anche culturale, infatti faremo una parata venerdì per raccontare i 200 anni di storia”.

Lo Russo e Cirio: “impegno comune”

Anche il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo è intervenuto quest’oggi. Lo Russo ha ribadito il lavoro fatto dalla città per riportare il Salone nel capoluogo piemontese: “Torino e Auto sono due cose inscindibili. La nostra è una delle città più segnata, nel bene e nel male, dell’Auto e dal suo indotto”.

Della stessa opinione il Governatore del Piemonte Cirio: “in questo ritorno c’è tanto lavoro degli ultimi anni. Questo come tutti i grandi eventi che hanno coinvolto la nostra Regione e Torino, non dimentichiamoci del Tour de France e delle Atp Finals”.

Infine, importante anche le parole di Piergiorgio Re, Presidente Automobile Club Torino: “Collaborare con Andrea Levy e con lasua squadra è per noi un appuntamento irrinunciabile, perché Salone Auto Torino non saràun semplice evento ma una grande festa che coinvolgerà tutta la città di Torino che è legataa doppio filo con il mondo automobilistico.Questi eventi pongono l’attenzionesull’automobile e possono rappresentare un momento di riflessione sulla sicurezza stradalee sul corretto utilizzo di ogni mezzo stradale”

Il Salone partirà venerdì e fino a domenica coinvolgerà tutte le vie del centro, da Piazza Carlo Felice a Via Roma e Piazza Arbarello. E ancora Piazza Vittorio Veneto e ovviamente Piazza San Carlo e Piazza Castello. Ci sarà l’esposizione di vetture inedite o quasi per il mercato italiano di marchi importanti che vanno da Lancia a Suzuki, da Nissan a Renault passando da Citroen, Peugeot e Fiat. Inoltre vedremo diversi eventi e parate come quella delle Supercar. Importanti saranno anche i test drive gratuiti di auto elettriche per avvicinare di più il pubblico ad una nuova mobilità di guida sostenibile.

Per tutte le info: https://www.saloneautotorino.com/