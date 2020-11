Presto il nuovo Bonus Baby-Sitting per i residenti nelle “zone rosse”

Sul sito dell’INPS non ci sono ancora notizie, ma dovrebbe essere possibile, solo per i residenti nelle zone rosse del novo lockdown imposto dal Dpcm del 3 novembre scorso, e il Piemonte è in zona rossa, usufruire di un nuovo Bonus baby-sitting.

All’art. 14 del Ristori bis è stato introdotto, a decorrere dal 9 novembre 2020, esclusivamente nelle “zone rosse”, il diritto per i genitori di fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro.

Possono richiederlo i genitori con figli che siano rimasti a casa per via della sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado e che siano iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, co. 26, della L. n. 335/1995;

alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, come ad esempio gli artigiani ed esercenti attività commerciali.

Il bonus è rivolto unicamente ai lavoratori autonomi e non ai dipendenti.