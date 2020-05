Nel primo weekend della Fase 2 a Torino tante persone si sono riversate per le strade. In particolare in tanti hanno deciso di fare una passeggiata o una sessione di allenamento lungo il Po.

Ecco come si presenta Lungo Po Machiavelli e piazza Vittorio Veneto in questo sabato che rappresenta inoltre anche il primo giorno nel quale è possibile attivare il servizio di take away per gli esercizi commerciali della città.