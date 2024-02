Presentata oggi alla stampa l’andamento sull’iter legislativo per l’istituzione di un referendum sul fine vita. Presenti vari esponenti delle forze politiche di opposizione come Movimento 5 Stelle, Partito Democratico e Verdi e anche personaggi della società civile come Marco Cappato e Vladimiro Zagrebelsky

Fine vita, una proposta superpartes



La proposta nasce dall’iniziativa di Liberi Subito. Una legge che non introduce un diritto ex novo e nemmeno lo amplifica, bensì stabilisce il metodo e il regolamento con cui una persona può richiedere il fine vita. E di fatto rende operativo un diritto già esistente previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale sul caso di Dj Fabo e che stabilisce le procedure con cui richiedere il suicidio assistito. Però manca, a questo proposito, una legge che garantisca questo diritto. Per questo motivo sono state raccolte le firme per arrivare ad un referendum regionale sull’argomento, appoggiato anche dall’ordine dei medici locale. Questa raccolta, partita qualche mese fa, ha già raggiunto le decine di migliaia di adesioni.

Zagrebelsky, bisogna semplificare il tema

Presente alla conferenza stampa anche Vladimiro Zagrebelsky magistrato e giurista italiano, giudice della Corte europea dei diritti dell’uomo dal 2001 al 2010. Il giurista ha dato grande importanza alla sentenza della Corte Costituzionale e ha spiegato che: “Bisogna semplificare il tema. Non credo si debba pensare al diritto al suicidio assistito. Il diritto italiano sul tema è basato su quanto detto dalla corte costituzionale che spiegava che il malato può scegliere. Se allora è cosi il tema diventa come applicare poi la legge regionale. La legge è urgente ed è positiva, però bisognerebbe evitare di tornare a prima della sentenza della Corte Costituzionale. Per questo serve la legge presentata oggi.

Il tema è come eseguire la sentenza della corte costituzionale. Non bisogna ridiscutere tutto come nel Veneto. Bisogna partire da quanto detto dall’ordinamento giuridico.“

Cappato, sul fine vita serve un’iniziativa popolare





Marco Cappato ha concluso la conferenza con il suo intervento. Ha spiegato il suo appoggio e di tutta L’associazione Luca Coscioni all’iniziativa: “abbiamo scelto la proposta di iniziativa popolare perché non è solo una iniziativa politica bensì legata alla cittadinanza. Per riconnettere le istituzioni alla società”. Inoltre, ha spiegato l’importanza della celerità nelle prossime decisioni da prendere: “Il rischio grande è che non si prenda una decisione entra fine legislatura. Sarebbe una presa in giro per la cittadinanza.” Si è poi addentrato su alcuni dettagli della proposta: “Nella legge c’è scritto venti giorni di tempo per scegliere di morire. In questi venti giorni, non è detto che si debba morire. Le persone potrebbero essere aiutate anche solo con aiuti psicologici e medici.” Infine si è cooncentrato sull’importanza della legge “Il non avere tempo certi significa girare la testa dall’altra parte. Abbiamo il dovere e non solo il diritto di votare adesso. Il passaggio in aula è dovuto solo al voto. Poi la competenza della sanità è regionale quindi non si venga a dire che ogni regione non possa fare come voglia su questo tema. Ogni consigliere regionale si assume la propria responsabilità.”

Non rimane che aspettare il voto in Consiglio Regionale.