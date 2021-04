Prossima apertura per tre nuovi resort di lusso dello chef Canavacciuolo. Uno sarà in Piemonte, sul lago d’Orta

Immerso in un esclusivo resort di sedici appartamenti, piscina esterna e due attici con jacuzzi.

Sono le premesse del resort sul lago d’Orta, di proprietà del celebre chef, Antonino Canavacciuolo, Laqua by the Lake, di prossima apertura, prevista per luglio 2021.

Sono già possibili le prenotazioni.

Un Beach Club, che offre piatti sfiziosi e cocktail in riva al lago o a bordo piscina.

Insieme al club sul lago d’Orta, ne sorgeranno altri due, a Meta di Sorrento, Laqua by the Sea, e sulle Colline Sorrentine, a Ticciano, Laqua Countryside e il nuovo Ristorante di Canavacciuolo.

“La nostra famiglia è cresciuta e oggi desideriamo condividere questo momento speciale con te! Abbiamo lavorato pensando al futuro – un futuro che desideriamo possa essere pieno di vita e di belle esperienze, tanto che oggi siamo felici di presentarti LAQUA RESORTS. LAQUA RESORTS è il nuovo progetto del Gruppo Cannavacciuolo che attraversa l’Italia, questa volta da Nord a Sud, inaugurando tre nuovi Resorts. È un nuovo concetto di ospitalità, dove potrai rilassarti, divertirti, vivere tre esclusive location e tutte le esperienze che abbiamo pensato per te. Ritrovare gli spazi, i tempi e la natura che ci circonda, attraverso un’ospitalità autentica, guidata dalla passione e dal cuore, è stata la nostra missione, per arrivare a creare, oggi, emozioni e coccole per l’anima. Ci piace pensare che tutto questo sia il frutto di tanti anni di dedizione, amore per l’ospitalità e l’accoglienza, in termini alberghieri e di servizio, gastronomici e di relazione con gli ospiti. E com’è nel nostro DNA, siamo rimasti fedeli alle nostre origini, è qui che abbiamo scelto piccoli ma grandiosi luoghi dove ritrovare la gioia di vita. L’attenzione ai dettagli, il design, l’offerta gastronomica, la scelta delle materie prime, il servizio, uno sguardo rispettoso all’ambiente e il fattore umano sono i capisaldi della nostra “famiglia”, che desideriamo possa presto essere anche un po’ tua. Non vediamo l’ora di accoglierti a LAQUA RESORTS!“, è quanto hanno scritto nella mail che annuncia l’apertura, Cinzia e Antonino Canavacciuolo.