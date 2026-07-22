La quattordicesima edizione della classifica QS Best Student Cities, pubblicata dall’agenzia britannica Quacquarelli Symonds (QS), conferma Torino al 66° posto tra le migliori città universitarie del mondo, consolidando il risultato raggiunto nella precedente edizione, con un 1° posto in Italia per accessibilità economica e soddisfazione degli studenti. Progressi nell’internazionalizzazione della popolazione studentesca e nelle opportunità occupazionali.

La classifica prende in esame le città universitarie con oltre 250mila abitanti che ospitano almeno due atenei presenti nel QS World University Rankings e valuta sei indicatori: qualità delle università, composizione e internazionalizzazione della popolazione studentesca, attrattività della città, opportunità occupazionali per i laureati, accessibilità economica ed esperienza degli studenti. La città si conferma prima in Italia per accessibilità economica e soddisfazione degli studenti e migliora negli indicatori dedicati all’internazionalizzazione della popolazione studentesca e alle opportunità occupazionali.

L’edizione 2027 evidenzia infatti un miglioramento di Torino negli indicatori Student Mix, che misura la dimensione e l’internazionalizzazione della comunità studentesca, ed Employer Activity, dedicato alle opportunità offerte dal mercato del lavoro ai laureati. La città conferma inoltre i propri punti di forza risultando ancora la prima in Italia negli indicatori Affordability, relativo alla sostenibilità economica dell’esperienza universitaria, e Student Voice, che raccoglie le valutazioni espresse da studenti e laureati sulla qualità della loro esperienza.

Il risultato conferma il percorso di crescita del sistema universitario torinese, sostenuto dalla collaborazione tra atenei, istituzioni e realtà del territorio per rendere Torino una città sempre più attrattiva a livello nazionale e internazionale.

“La classifica QS Best Student Cities – commenta il Sindaco, Stefano Lo Russo – conferma la vocazione di Torino come città universitaria, posizionandola al primo posto in Italia per accessibilità economica e soddisfazione degli studenti. Un risultato di cui siamo davvero orgogliosi e che certifica che stiamo andando nella giusta direzione. Come amministrazione lavoriamo in sinergia con il Politecnico e l’Università affinché questa attrattività diventi sempre più un elemento distintivo della nostra identità e della nostra capacità competitiva a livello nazionale e internazionale e perché studentesse e studenti da tutto il mondo trovino a Torino la città dove studiare, vivere e, magari, costruire il proprio futuro. Ogni studentessa e ogni studente che si forma a Torino rappresenta un ambasciatore della città nel mondo e contribuisce a rafforzare una rete internazionale di relazioni, competenze e opportunità che genera valore anche per il nostro territorio”.