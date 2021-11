Qualificazioni Mondiali, Italia ai playoff. Non brillano bianconeri e granata in campo

Dopo l’1-1 contro la Svizzera la nazionale azzurra si ferma sul pareggio anche contro l’Irlanda del Nord. Uno 0-0 di poche vere occasioni in cui l’Italia non è riuscita a superare la solida difesa dell’Irlanda del Nord, subendo anzi anche qualche pericolosa ripartenza.

Gli azzurri, visto il successo degli Elvetici, dovranno quindi giocarsi l’accesso ai Mondiali in Qatar ai playoff. Non una buona notizia anche per Toro e Juve, i cui giocatori impegnati ieri sera non hanno brillato.

Bonucci è stato uno dei pochi titolari di ieri sera la cui prestazione possa considerarsi sufficiente, rispetto a quella ben più confusa e deludente di Federico Chiesa. I subentrati Locatelli, Bernardeschi e Belotti non sono riusciti a fare la differenza e quest’ultimo in particolare, visto il suo ruolo, non è riuscito a sfondare e a creare occasioni concrete.

Il difensore bianconero ha così commentato nel post-partita: “Dobbiamo ritrovare quell’equilibrio, quella cattiveria e quella spensieratezza che abbiamo avuto all’Europeo. Giocavamo a calcio con il piacere di farlo, senza la pressione di voler dimostrare qualcosa, ora inconsciamente essendo diventati campioni d’Europa qualcosa si è inceppato”.

I giocatori di Juventus e Torino dovranno ritrovare serenità in vista del prossimo turno di Serie A, che vedrà i bianconeri a Roma contro la Lazio, sabato alle 18, e la squadra granata in casa contro l’Udinese nel posticipo di lunedì sera.