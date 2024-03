Quando si parla di carne sintetica e di uso razionale dell’acqua

Due differenti incontri su tematiche di grande interesse per la comunità.

La carne coltivata e l’uso razionale dell’acqua sono due temi che fanno discutere e che spingono a pensare ad un futuro neppure troppo distante.

Se ne parla in due incontri, a Villa Lascaris di Pianezza (To) e al Podere Ai Valloni di Boca (No).

Di seguito le due notizie.

SARÀ MEGLIO QUANDO… RACCOGLIEREMO BISTECCHE?

Martedì 12 marzo a Pianezza si parlerà di Alternative Proteins e dei Novel Food.

Informazioni, curiosità, novità per orientare i consumatori e conoscere la loro opinione.

A parlare di quello che bolle in pentola per nutrire il mondo e mantenere l’equilibrio del pianeta saranno:

Barbara Loera – professoressa di Psicometria e docente di Psicologia del Consumatore presso l’Università degli studi di Torino,

Don Gian Luca Carrega – direttore dell’Ufficio per la Pastorale della Cultura,

Alberto Riccadonna – direttore de La Voce e il Tempo.

Villa Lascaris, ore 21.00. Ingresso libero.

Prenotazioni: eventi@villalascaris.it

L’USO EFFICIENTE DELL’ACQUA IN VITICOLTURA IN ALTO PIEMONTE

Sabato 16 marzo il Podere Ai Valloni di Boca (No) ospita un convegno dell’UGIVI, l’Unione dei Giuristi della Vite e del Vino.

Il convegno verte sull’usorazionale dell’acqua in ambito vitivinicolo, con l’obiettivo di valutare soluzioni tecniche e strutturalie di far tesoro delle migliori pratiche attuate in altri ambiti territoriali.

È organizzato in collaborazione con l’Accademia di Agricoltura di Torino, Le Donne del Vino e OICCE, Organizzazione Interprofessionale per la Comunicazione in Enologia e Regione Piemonte.

Sono previste due sessioni animate da esperti delle diverse discipline idriche in viticoltura.

Orario: 9.00 – 18.30.

Info: PiemonteVDA@ugivi.org