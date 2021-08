Quattro spettacoli con le Marionette Grilli alle Vallere, dal 28 agosto al 25 settembre

Quattro appuntamenti di teatro a partire dalla fine di agosto e fino alla fine di settembre presso la Cascina delle Vallere, corso Trieste 98, a Moncalieri.

Su il sipario della stagione teatrale dedicata alle famiglie organizzata da Piemonte dal Vivo in collaborazione con il Comune di Moncalieri e la compagnia Marionette Grilli. Un momento tanto atteso dal pubblico, una nuova occasione per la comunità per tornare ad assistere a spettacoli per famiglie e per ripensare al teatro e al suo spazio pubblico dopo un anno di assenza.

Sabato 28 agosto, ad aprire la rassegna è lo spettacolo “Gianduja e il fantasma di Moncalieri”, uno spettacolo con Marco Grilli. Il protagonista è il prode Gianduja arrivato a Moncalieri che decide di passare la notte al Castello per riposare un po’, ignaro della presenza del Fantasma Fantasmone, antico spirito del castello.



Si prosegue sabato 4 settembre con “La piramide invisibile. alla scoperta dell’antico Egitto “con Francesco Giorda. Protagonista è un archeologo buffo, curioso e bizzarro che conduce il pubblico in un vero e proprio viaggio nel tempo. Uno spettacolo interattivo e inedito ogni volta, con il coinvolgimento del pubblico che potrà decidere, servendosi di una grande mappa dell’Egitto con i principali luoghi di interesse e alcune località misteriose, dove recarsi per scoprire i segreti dell’antica civiltà.



Sabato 18 settembre sul palco “Canzoncine”, una carrellata di canzoni e filastrocche musicate originali sull’infanzia, scritte cantate e recitate da Silvano Antonelli che prendono spunto dalla vita e dai pensieri dei bambini. Tanti temi affrontati, come un atlante della vita e dei sentimenti dei più piccoli.



La rassegna si conclude sabato 25 settembre con “Azzurra e il sole”: un elogio del gioco come migliore strumento per capire il mondo, acquisire autonomia e diventare protagonisti della propria vita. I bambini lo sanno già e raccontare loro una storia di gioco e amicizia non fa che rinforzare alcune loro competenze innate: istinto, pulsioni, curiosità e giocosità.



Biglietto Unico 6 € – 2 x 10 € Associazione turistica culturale pro loco Moncalieri da lunedì a venerdì 08:30–13:30 | sabato 10–15 T. 011 640 7428 | C. 334 9431539 | prolocomoncalieri@gmail.com