Centenario Alpini Ivrea. In Piemonte si torna a sfilare, inaugura la Cittadella

Dal 9 all’11 settembre Ivrea ospiterà il Raduno del 1° Raggruppamento Ana (Sezioni di Piemonte, Liguria, Valle d’Aosta e Francia), in occasione delle celebrazioni per il centenario della Sezione di Ivrea.

Venerdì 9 settembre alle ore 10 verrà inaugurata la “Cittadella degli Alpini”, allestita in piazza Freguglia dalla Brigata Alpina Taurinense, in occasione del 150° Anniversario di Fondazione del Corpo. Alle ore 21 al Teatro Giacosa “100 anni della Sezione di Ivrea”, presentazione del libro di Margherita Barsimi Sala con la partecipazione del coro sezionale e della fanfara sezionale.

Sabato 10 settembre ore 9.30 in Sala Santa Marta, riunione dei Presidenti di Sezione del 1° Raggruppamento; ore 13 apertura stand annullo filatelico in piazza Ottinetti; ore 15.30 ammassamento in piazza Ottinetti; ore 16 ingresso Labaro Ana e gonfalone della Città di Ivrea, inizio sfilata in via Palestro, in C.so Cavour alzabandiera e deposizione corona al monumento ai Caduti, a seguire omaggio alla lapide della Divisione Alpina Alpi Graie e continuazione sfilata in corso Garibaldi, via Guamotta, via Arduino, via Palestro. Alle ore 17 orazioni ufficiali in piazza Ottinetti; ore 17.30 Messa in piazza Ottinetti, celebrata da mons. Edoardo Cerrato, vescovo di Ivrea. AI termine partenza “Fiaccolata della vita AVIS”. Dalle ore 21.30 “Notte Alpina”: fanfare in festa nel centro storico e arrivo della “Fiaccolata della vita AVIS” in piazza Ottinetti.

Domenica 11 settembre alle ore 8 registrazione Gruppi e apertura stand annullo filatelico in via Dora Baltea, ore 8.30 ammassamento in via Dora Baltea e parcheggi limitrofi; ore 10 inizio sfilata con percorso: c.so Nigra, c.so Cavour, p.za di Città, via Palestro, c.so Botta, p.za Freguglia (viale fronte Poste), via dei Mulini, c.so M. D’Azeglio (tribuna a sinistra), via Circonvallazione. Scioglimento nel Piazzale del Mercato (sfilata per 6, percorso – 2 km). AI termine della sfilata, Passaggio della Stecca alla Sezione di Aosta di fronte alla tribuna in c.so M. D’Azeglio. Alle ore 17 ammainabandiera al Monumento ai Caduti; ore 18 estrazione premi lotteria presso la sede sezionale in via A. De Gasperi 1.

