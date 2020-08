Rave party nell’astigiano, i carabinieri denunciano 290 partecipanti

Sono scattate le denunce da parte dei carabinieri di Villanova d’Asti per 290 persone che lo scorso 5 luglio hanno partecipato ad una festa non autorizzata a San Martino Alfieri, nell’astigiano, in un’area boschiva lungo il fiume Tanaro. Le denunce sono per invasione di terreni.

Si tratta, per la maggior parte, di giovanissimi residenti in Piemonte e Lombardia; 43 abitano nell’Astigiano.

Le segnalazioni erano arrivate per l’alto volume della musica durante il rave party. Dopo l’identificazione di circa 300 partecipanti (fra i 19 minorenni c’era anche un quindicenne), subito ci furono multe per violazioni delle norme anti Coronavirus per un totale di 25 mila euro.