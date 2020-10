Record di pioggia in Piemonte, continuano i soccorsi

Battuto il record di Pioggia del 1958. Questo è forse il dato che meglio sintetizza l’entità dell’ondata di maltempo abbattutasi sulla regione nelle scorse quarantotto ore. Bilanci necessariamente provvisori, e in rapidissima evoluzione tanto per i danni alle persone quanto per i danni alle cose, mentre si confida nel previsto miglioramento delle condizioni meteo per continuare l’opera nel corso della giornata domenicale e limitare l’impatto sui picchi di traffico veicolare di lunedì mattina, visti i danni alle infrastrutture. Nel pomeriggio – lo ricordiamo – è crollato un ponte sul Sesia tra Gattinara e Romagnano, in provincia di Vercelli, mentre in montagna la zona più colpita è quella a cavallo del confine francese nella valle del Roya, tra Limone e Ventimiglia. Viva solidarietà è stata espressa al governatore Cirio da parte del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.