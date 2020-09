Referendum: circa 40% l’affluenza alla fine della domenica

Il rischio Covid non ferma gli elettori. Secondo i dati diffusi dal Viminale, l’affluenza alle urne alla chiusura provvisoria dei seggi di ieri sera si attesta al 39,40 per cento.

Sul dato nazionale non sembrano pesare più di tanto le regioni in cui si svolge anche il rinnovo di consigli e giunte (Valle d’Aosta, Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia). Anche in Piemonte infatti l’affluenza alla stessa ora si attesta press’a poco sui medesimi livelli: dal 36,09 del VCO al 40,98 della provincia di Cuneo.

A Moncalieri, Venaria, Alpignano e Valenza Po si vota anche per sindaco e consigli comunali, con possibilità che si debba ricorrere al ballottaggio. Chiamati alla scelta del nuovo primo cittadino anche numerosi comuni al di sotto dei 15.000 abitanti, per i quali il ballottaggio non è previsto.