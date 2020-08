Scuola dell’infanzia, ecco le linee guida per i bimbi da 0 a 6 anni

Un solo genitore ad accompagnare il bimbo e niente mascherina sotto i 6 anni, il dispositivo resta invece obbligatorio per il personale. Queste alcune delle regole contenute nel documento pubblicato dal ministero dell’Istruzione.

Secondo quanto si apprende il genitore, nel rispetto delle regole generali di prevenzione, dovrà indossare la mascherina durante tutta la permanenza all’interno della struttura.

Inoltre, per favorire le misure organizzative idonee alla limitazione del contagio, «si potrà tenere un registro delle presenze delle eventuali persone che accedono alla struttura».

Il decreto di adozione delle Linee guida approvate il 31 luglio scorso dalla Conferenza Unificata prevede la creazione di gruppi stabili organizzati in modo da essere identificabili, con l’individuazione per ciascun gruppo del personale educatore, docente e collaboratore, con lo scopo prioritario di semplificare l’adozione delle misure di contenimento.

Importante sarà anche l’organizzazione degli spazi. Saranno previste «aree strutturate, nel rispetto delle esigenze della fascia di età, anche attraverso una diversa disposizione degli arredi, affinché si possano realizzare le esperienze quotidianamente proposte, nel rispetto del principio di non intersezione tra gruppi diversi, utilizzando materiale ludico-didattico, oggetti e giocattoli assegnati in maniera esclusiva a specifici gruppi».

In particolare, dovrà essere valorizzato l’uso degli spazi esterni e di tutti gli spazi disponibili che potranno essere “riconvertiti” per accogliere stabilmente gruppi di relazione e gioco.

Per quanto riguarda il personale delle scuole statali il ministero si sta già adoperando per un incremento dell’organico. In Piemonte mancherebbero all’appello circa 4 mila insegnanti per garantire un numero adeguato rispetto ai potenziali iscritti.

Altro aspetto importante è la rilevazione della temperatura corporea che sarà a carico delle famiglie. «Per quanto riguarda l’accesso dei più piccoli alle strutture educative, non sarà necessaria la rilevazione della temperatura corporea all’ingresso, ma bambini e personale non dovranno avere sintomatologia respiratoria o temperatura corporea oltre i 37.5 gradi non dovranno essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni né a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 giorni».