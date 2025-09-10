Riaprono le scuole a Torino: sui banchi 535mila alunni

Una novità al ritorno in aula: niente cellulari, nemmeno tra i liceali

La scuola ha riaperto i battenti in Piemonte: 535mila alunni, tra chi torna e chi esordisce, hanno preso posto nelle 530 scuole statali e nelle 651 paritarie della regione.

L’effetto del calo delle nascite si fa notare: quest’anno ci sono 9mila studenti in meno e oltre 250 classi in meno rispetto al passato.

Ventidue istituti paritari non hanno aperto i cancelli.

Ad attendere i ragazzi 68.301 docenti, di cui 44.376 sulle cattedre comuni e 20.579 sui posti di sostegno per i quali si sono registrate le consuete criticità e solo il 47,2% dei posti è stato assegnato a personale specializzato, dato in crescita rispetto allo scorso anno. Circa il 98% delle cattedre è coperto da docenti di ruolo. Accanto a loro ci sono 17.231 tra collaboratori scolastici, assistente tecnici e amministrativi.



Il ritorno a scuola avviene all’insegna di una grande novità: il divieto dei cellulari anche nelle scuole superiori dove sono tornati tra i banchi 179.200 studenti. In diverse scuole, come il liceo Alfieri e il Gioberti a Torino