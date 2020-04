Ricetta medica dematerializzata, come fare a riceverla e utilizzarla

Con la grave emergenza sanitaria in corso dovuta alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale ed in Piemonte, il servizio online “Ricette dematerializzate” può essere utilizzato in modalità semplificata con l’obiettivo di diminuire i contagi, evitando che i pazienti si rechino fisicamente dal medico curante.

Con l’ordinanza n. 651 del 19 marzo della Protezione Civile infatti il medico può inviare la ricetta tramite email o sms senza incontrare il paziente e stampare un promemoria cartaceo.

Vediamo nel dettaglio la procedura.

Che cosa serve per usare la ricetta dematerializzata

All’assistito non occorre più alcun documento cartaceo da ritirare direttamente presso lo studio medico. E’ sufficiente avere il NRE, Numero di Ricetta Elettronica, con il quale effettuare il ritiro in farmacia. Per ricevere il NRE è necessario avere un telefono o un indirizzo di posta elettronica

Come ricevere la ricetta

Come anticipato il paziente potrà ricevere la ricetta senza spostarsi ma avrà bisogno di comunicare al medico un numero di telefono o un indirizzo mail di riferimento. Il Numero di Ricetta Elettronica può essere comunicato dal medico curante tramite:

un allegato a un messaggio di posta elettronica

un SMS o un sistema di istant messagging (es. WhatsApp)

comunicazione telefonica

Il promemoria è sempre e comunque disponibile all’interno del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) per gli assistiti che hanno aderito all’iniziativa (sono richieste le credenziali SPID)

Quali ricette posso ricevere in forma dematerializzata

Sono inviabili tutte le ricette di farmaci in fascia A ad eccezione dei derivati oppioidi e di alcune forniture di ausili (es. aghi da insulina)

Che cosa devo mostrare in farmacia

Una volta recatisi in farmacia per il ritiro, è sufficiente esibire il Numero di Ricetta Elettronica ricevuto con una delle modalità sopra descritte e il codice fiscale.