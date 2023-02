Riso e Vino, connubio vincente da Cibo Container

Il locale di corso Marconi a Torino si segnala per una serata singolare. Una cena fondata sui prodotti agricoli di due aziende, una condotta dal marito, l’altra dalla moglie.

Mercoledì 8 Febbraio Cibo Container organizza un evento intitolato semplicemente Riso e Vino. Dietro due elementi così semplici, ma così significativi dell’economia del nord Italia, si celano due personaggi da conoscere.

Parliamo in primis di Igiea Adami, imprenditrice agricola, risicoltrice naturale e mondina contemporanea dell’Azienda Risicola Beni di Busonengo. Ma anche di suo marito, Guido Zampaglione, produttore dei vini di Tenuta Grillo a Gamalero, in Alto Monferrato.

Il riso prodotto dalla signora nella tenuta che un tempo fu dei Marchesi Falletti di Barolo, abbinato ai vini del marito, che nascono tra la Bormida e il Tanaro.

Le due aziende applicano filosofie di vita simili. Busonengo è un piccolo borgo rurale nel vercellese, tra i fiumi Cervo ed Elvo, caratterizzato da molti aspetti di biodiversità ambientale che consentono di fare un’agricoltura attenta.

Tenuta Grillo gode di 17 ettari di vigneto condotto con i principi dell’agricoltura biologica a due passi da Mombaruzzo.

Cibo Container offre l’occasione di avvicinare ulteriormente le due produzioni, con una cena dal menu invitante.

Si parte con battuta di Fassona dell’azienda agricola Scaglia con chips di riso. In abbinamento il Cortese Baccabianca, seimila bottiglie ottenute dopo lunga macerazione sulle bucce.

L’ho assaggiato per la prima volta una quindicina di anni fa a Genova, in quello splendido evento che era Tigullio Vino. In quella circostanza ho conosciuto Guido Zampaglione, già allora così orgoglioso di illustrare quella bottiglia.

Si prosegue con riso patate e cozze abbinato al Fiano Sancho Panza, un IGT Campania che Guido produce a Calitri in acciaio con soli lieviti indigeni.

Il primo piatto sarà un Carnaroli con zucca e castagne, da gustare con la Barbera Igea, dedicata alla moglie, della quale prova a riflettere la forte personalità.

Piatto forte il guanciotto di maialino brasato con riso basmati, servito con il Dolcetto Pratoasciutto, in arrivo da un vigneto di 40 anni dal terreno sabbioso.

Il prezzo è di 49 euro acqua e caffè inclusi.

Il ristorante, che ama definirsi Gastronomia Metropolitana, è in corso Marconi 33/b a Torino. Merita una visita.

Info: 0116506749.

https://www.facebook.com/cibocontainer/

https://www.instagram.com/cibocontainer/