Dal 26 al 29 Agosto 2021, 60 moto d’epoca daranno vita ad un trofeo di regolarità percorrendo le strade più belle delle Langhe immersi in paesaggi mozzafiato, toccando anche Monferrato e Roero e appennino ligure. L’evento potrà anche essere seguito sui social dal sito ufficiale: 8dellelanghe.it

La storia dell’8 delle Langhe parte da lontano, era il 1922 quando un gruppo di appassionati motociclisti si diede il primo appuntamento. Era considerata tra le corse dilettantistiche più dure dell’epoca: allora le strade non erano certo quelle di adesso e spesso le condizioni meteo non erano affatto favorevoli, ma la vera e sola passione per le due ruote facevano superare qualunque ostacolo e difficoltà organizzativa o di percorso.

La stessa identica passione mai spenta vive ancora oggi ed alimenta la rievocazione dedicata a Dario Sebaste. Proprio quel Sebaste, noto a tutti per i famosi torroni piemontesi, fu anche grande appassionato di moto e stimato collezionista.

A lui è dedicato il trofeo, giunto quest’anno alla sua 5ª edizione grazie all’impegno del club organizzatore, gli Amici Vecchie Moto di Sommariva Bosco.

Sempre 4 gli itinerari per una 4 giorni di percorsi e paesaggi da togliere il fiato che di certo non deluderanno i 60 motociclisti provenienti da tutta Europa.

La prima tappa con partenza ogni mattina, come da tradizione, da Cherasco; poi Narzole per immergersi tra i vigneti del Dolcetto di Dogliani e i pascoli che danno vita alle tipiche tome di Murazzano; da lì risalita a Montezemolo e discesa a Calizzano direzione Bar Pinotto per una ricca colazione e proiettarsi a Val Casotto. Scollinamento in Rocca Barbena e Castelvecchio, passo San Bernardino, Garessio Valle Tanaro, risalita a Garessio 2000, Valcasotto e una pausa alla Locanda del Mulino con gastronomie tipiche della via del Sale e formaggi di Beppino Occelli.

Come ultimo tratto si entra in Val Casotto fino a scendere alla Torre di Mondovì costeggiando il Santuario di Vicoforte e raggiungere Salmour nel minimotrodomo del Parco dei Giganti dove i concorrenti saranno attesi dai cronometristi.

Una tappa fresca per sfuggire dal caldo delle pianure e farsi inebriare da un cocktail di profumi del mar ligure, vigneti e sapori del Piemonte.

La seconda tappa si proietterà verso l’Alta Langa, da Monchiero a Monforte D’Alba che dopo avere abbandonato i vigneti ci si immergerà nei noccioleti passando per Cravanzana, Feisoglio, Niella Belbo e Mombarcaro. Se il meteo sarà favorevole i partecipanti potranno intravedere all’orizzonte l’azzurro del cielo che annega nel mar ligure. Dopo il C.O. si scenderà verso Monesiglio, Prunetto, Levice, Bergolo e Cortemilia in vera scorpacciata di curve! Passata l’Alta Langa si andrà al Santuario del Todocco nel Monferrato e Roccaverano capitale della gustosa Robiola per un pranzo nei pressi della Torre e da lì rientro verso Cherasco passando da Borgomale, Tre Cunei e Sinio in Valle Talloria.

La seconda giornata sarà quindi molto ricca di curve, un susseguirsi di paesaggi e mutamenti con emozioni senza fine per i concorrenti.

La terza tappa, come da storica tradizione, è un omaggio al territorio da cui prende il nome l’evento, grazie alla sapiente mente del suo tracciatore Davide Quaglia ogni anno cresce il percorso per sorprendere i concorrenti così che possano ottenere il puro piacere di guida e incantarsi come protagonisti in un quadro di Monet!

Raggiunto il fondo Valle del Tanaro si passerà nei noccioleti di Piozzo per poi attraversare Clavesana, Rocca Cigliè, Marsaglia con alternanze di boschi, campi di grano, vigneti e noccioleti. Si risalirà la famosa Pedaggera, sempre amata dai concorrenti dell’8 delle Langhe, per poi ridiscendere Pian della Bossola, Cissone, Dogliani, Roddino e Gallo Grinzane.

Siamo nella terra del Torrone Sebaste tappa tradizionale in azienda fondata da Dario Sebaste nel 1885 dove si svolgerà una cerimonia di ricordo e accensione di una delle Moto Guzzi che fa parte della ricca collezione Sebaste, anche quest’anno il fido meccanico Attilio Eirale accenderà la gloriosa Gambalunga. Non mancheranno gli assaggi dei tipici famosi torroncini per tutti i partecipanti con le nocciole tonde gentili che solo queste terre possono donare.

Dopo una prova speciale cronometrata e secondo C.O. si salirà per Montelupo Albese, Ricca D’Alba, Mango, Campo e Valle Belbo invertire la rotta a Valdivilla, Bricco di Neive e Alba. Si giungerà per un’altra sosta presso la Cantina di Cordero di Montezemolo per una leggera degustazione di vino e rientro a Cherasco con una inaspettata sorpresa per i concorrenti.

Questa terza tappa sarà ricca di strade uniche, momenti indimenticabili che ricordano e valorizzano ciò che siamo e come ci siamo arrivati grazie ai lasciti di altri, inebriandosi di sapori che ben valorizzano il frutto di queste terre.

La quarta tappa avrà come protagoniste le zone del Roero, partenza sotto l’Arco del Belvedere eretto nel 1647, dopo un tratto pianeggiante si raggiungerà Pollenzo con la sua sede dell’Università delle scienze Gastronomiche. Lasciato il paese Macellai si affronteranno le numerose curve di Guarene con il suo Castello ora sede di un prestigioso Hotel fino a giungere le zone più solitarie e selvagge del Roero.

Si passerà da Castellinaldo, Valpone, Canale conosciuta per il famoso vino Arneis e salire verso Montà, Ceresole e Sommariva Bosco. La tappa per il pranzo si svolgerà eccezionalmente nel cortile del Santuario della Beata Vergine Maria San Giovanni che accoglierà tutta la carovana 8 delle Langhe, grazie all’incredibile sforzo dei componenti dell’Associazione Amici del Santuario ora questi spazi sono fruibili e sono già stati sfruttati in occasione del “MOT-BEN-TOUR”.

Ma la giornata non è finita, ancora qualche chilometro e sotto la bandiera a scacchi conosceremo a Cherasco il vincitore, presso il Club Ruote d’Epoca si svolgerà la cerimonia di premiazione e già si strizzerà l’occhio al 6° Trofeo Dario Sebaste 8 delle Langhe 2022, che sarà anche una special edition quella del centenario!

L’8 della Langhe è un appuntamento unico nel suo genere dove la passione per le due ruote si fonde in un contagioso concerto di colori, sapori, passione e tradizioni in grado di restituire ai partecipanti momenti unici che sicuramente mai dimenticheranno!

Non vediamo l’ora anche noi di partire per far parte di questa storia!

Fabrizio Gillone