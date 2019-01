Roma-Torino: cronaca live (2-0)

40′: ci prova Ansaldi da fuori, palla completamente fuori bersaglio.

37′: doppio corner per la Roma. Il Toro, come già dopo il primo gol giallorosso, non riesce a reagire.

33′: GOL! Impeccabile la trasformazione di Kolarov, che spiazza Sirigu.

32′: calcio di rigore per la Roma per evidente fallo di Sirigu su El Shaarawy.

27′: Pregevole controllo di El Shaarawy sulla sinistra, ma la difesa granata fa controlla.

20′: corner di Zaniolo, senza esito.

15′: GOL! Punizione di Kolarov, Fazio dal secondo palo rimette al centro. Bravo Sirigu sul primo tentativo di Zaniolo, ma questi riprende palla sulla ribattuta e insacca.

14′: sfonda El Shaarawy sulla sinistra, brava la difesa granata.

8′: uscita a valanga di Olsen, che, ormai fuori dalla propria area, deve ricorrere a una plateale sforbiciata per anticipare Belotti.

3′: improvvisa girata di testa di Iago Falque, palla alta.

1′: bella incursione granata sulla sinistra, orchestrata da Aina in ripartenza. Ma il successivo cross di Ansaldi si perde in angolo.

Il Toro riparte in campionato dall’Olimpico di Roma, nella speranza che i bei segnali dell’ultima di andata – in casa per l’appunto della Lazio – prevalgano sui più recenti ricordi di Coppa Italia.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’