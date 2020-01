Toro corsaro in casa della Roma: 2-0 ai giallorossi

90’+8: risultato finale. Roma-Torino 0-2.

90’+5: esce Berenguer, entra Adopo.

90’+4: punizione per la Roma. Dopo una deviazione, la palla termina alta.

90′: sette minuti di recupero.

88′: esce Aina, entra Laxalt.

86′: GOL! Perfetta la trasformazione di Belotti.

83′: il VAR richiama l’arbitro per un possibile fallo di Smalling in area romanista. Rigore per il Torino.

81′: Belotti porge a Berenguer, che ignora due compagni e sbaglia la misura della battuta a giro.

81′: bella punizione dai ventotto metri di Kolarov, che termina fuori di poco.

79′: bel centro basso di Dzeko, irrompe Mkhitarian che sbaglia il tempo della battuta e, da ottima posizione, non impensierisce Sirigu.

75′: Izzo interrompe una trama giallorossa con una mano. La Roma e il pubblico reclamano a gran voce il cartellino giallo, che per il numero 5 granata, già ammonito, significherebbe l’espulsione.

72′: dodicesimo corner per la Roma. Colpo di testa di Kolarov, palla molto alta.

69′: esce Verdi, entra Meité.

68′: centro basso per Pellegrini che batte da distanza ravvicinata. Splendido riflesso felino di Sirigu.

68′: Aina ignora Belotti e va al tiro dai venti metri. Nessun problema per Lopez.

65′: corner della Roma, palla sull’esterno della rete.

64′: ammonito Mancini per proteste a seguito di fallo su Berenguer.

62′: ci prova Veretout, palla sul fondo.

62′: corner della Roma, libera la difesa.

57′: Perotti al tiro, Sirigu devia in angolo. Ne nascono due corner consecutivi per la Roma, senza esito.

56′: rientra De Silvestri.

55′: ammonito Kolarov per fallo su De Silvestri, che resta a terra molto dolorante a una caviglia. Si scaldano Laxalt e Bonifazi. Toro momentaneamente in dieci.

53′: corner del Toro. La palla termina in rete ma il gioco è fermo per un contatto aereo tra Izzo e Kolarov.

50′: punizione di Pellegrini, Dzeko di testa spalle alla porta. Palla sul fondo.

49′: Belotti in contropiede tenta la battuta di punta. La palla viene deviata da Lopez e termina sulla traversa.

47′: Roma alla carica sin dalle primissime battute.

45’+2: fine del primo tempo. Roma-Torino 0-1.

IL COMMENTO DI ROBERTO CODEBO’

45’+2: GOL! Belotti riceve un lungo suggerimento da centrocampo, controlla, punta l’uomo si accentra e batte Lopez.

45’+1: ammonito Veretout per fallo su Aina.

44′: prolungata azione offensiva del Torino, che non riesce però ad andare al tiro.

39′: da Pellegrini a Perotti, che batte dai sedici metri. Para Sirigu, poi i tentativi romanisti di ribattuta sono viziati dal fuorigioco.

35′: Florenzi a terra a palla lontana, probabilmente a causa di una distorsione. Proteste giallorosse per la mancata interruzione del gioco.

32′: Dzeko cade in area granata. L’arbitro fa cenno di rialzarsi, poi – con grandissimo ritardo – viene segnalato il fuorigioco, che non sussisteva essendo il serbo partito chiaramente dalla propria metacampo.

32′: cross di Belotti, testa di Lukic. Palla alta.

30′: scocca la mezz’ora mentre da qualche minuto mancano azioni degne di nota. La Roma attacca, il Toro si difende con ordine.

22′: Zaniolo entra in area palla al piede. Preciso e pulito intervento di Djidji, che gli toglie la palla.

20′: ammonito Verdi per fallo su Pellegrini.

16′: punizione di Kolarov, para Sirigu.

15′: ammonito Izzo per fallo su Dzeko.

14′: ancora un tentativo della Roma da fuori, stavolta con Kolarov. Palla a lato.

14′: ci prova Pellegrini da fuori, tiro ribattuto.

12′: corner di Perotti, testa di Smalling, palla sul fondo.

9′: ancora il Toro vicino al gol. De Silvestri gira di testa da buona posizione, para Lopez.

8′: improvviso break del Torino. Avanti Belotti che ignora Berenguer in fuorigioco e va alla battuta in diagonale. Tocca Lopez e palla sul palo.

8′: un errore di impostazione del Toro manda in zona tiro Dzeko, che scivola al momento della battuta.

7′: Florenzi tenta il colpo di precisione. Sirigu si protende e ci arriva.

5′: il Toro non riesce a rompere l’accerchiamento romanista.

3′: Pellegrini avanza e lascia a Zaniolo. Sulla battuta a rete, la palla si impegna dopo una deviazione: Sirigu rimedia in tuffo.

1′: prime battute all’insegna di una Roma subito in avanti.

Il Toro inaugura il proprio 2020 sperando di dimenticare presto la sconfitta interna con la Spal. All’Olimpico di Roma sono squalificati Bremer e Ansaldi e l’infermeria rimane piena. Belotti impegnato nel suo personale testa a testa con Edin Dzeko.

LA PRESENTAZIONE DI ROBERTO CODEBO’