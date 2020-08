Ronaldo: ore decisive per restare alla Juventus

Sono tante le voci che danno CR7 in partenza per la delusione di non aver proseguito in Champions. Una delle possibilità sarebbe quella di accettare la corte dello sceicco Al-Khelaifi al Paris Saint-Germain dove con Neymar e Mbappe formerebbe il tridente d’attacco più forte al mondo.

Secondo la Gazzetta dello Sport, invece, ci sarebbe sintonia tra il nuovo allenatore bianconero Andrea Pirlo e Cristiano. I due non si sarebbero ancora incontrati ma sentiti al telefono per un primo contatto.