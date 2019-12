Rosso arrestato, presunto voto di scambio

Roberto Rosso, 59 anni, avvocato, rappresentante di Fratelli d’Italia, ormai ex assessore regionale del Piemonte è tra gli otto arrestati per scambio elettorale politico-mafioso. Avrebbe chiesto voti ai clan in occasione delle elezioni regionali, vinte dal centrodestra: gli avrebbero chiesto quindicimila euro per un “pacchetto” di preferenze, lui ne avrebbe pagati una prima tranche da 7.900 euro. Nei suoi confronti è scattata una misura di custodia cautelare in carcere.

Rosso ha rassegnato le dimissioni e il presidente della Regione Cirio assumerà le sue deleghe.

La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni lo scarica: “Roberto ha aderito a Fratelli d’Italia da poco più di un anno”. Cirio commenta che “la vicenda getta un’ombra sull’intera istituzione”.

Sul caso è intervenuto anche il presidente della Commissione antimafia, Nicola Morra, ricordando che “le forze politiche tutte, soprattutto quelle colpite da queste tristi dinamiche giudiziarie, dovranno assumersi le loro responsabilità quando offrono agli elettori candidati con frequentazioni ambigue finalizzate al consenso”.