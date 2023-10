Rossorubino fa centro con Champagne, Borgogna e buona cucina

L’Enoteca con Cucina dei fratelli Gazzera si conferma una delle realtà più vive del quartiere torinese San Salvario. Non solo vini, anche piatti ben fatti.

«Ah, Montiglio! Non ti piglio…».

Napoleone Bonaparte avrebbe pronunciato proprio questa frase quando, giunto con le sue truppe dalle parti della Val Cerrina, decise di proseguire oltre senza tentare la conquista di Montiglio. Forse per le fortificazioni del borgo, per la difficoltà di accesso, magari semplicemente per procedere speditamente oltre.

Era mia nonna a raccontarmi questa favoletta nella sua cascina in frazione Rocca, con vista su Montiglio. Lei, nativa di Gabiano Monferrato, l’aveva ascoltata a sua volta da altre voci, incurante, come me, del fatto che il condottiero corso non avrebbe mai potuto pronunciare quell’affermazione in rima anche soltanto per problemi linguistici.

La storiella mi è venuta in mente non appena Edoardo Gazzera mi ha detto delle sue origini monferrine, locate proprio in una delle diciotto frazioni di Montiglio.

Edoardo Gazzera

I fratelli Andrea ed Edoardo Gazzera conducono da vent’anni Rossorubino, Enoteca con Cucina in via Madama Cristina 21, nel pieno centro di San Salvario a Torino.

In occasione dei 20 anni di attività hanno deciso di organizzare una serie di attività che fotografassero in sintesi quello che sono stati finora e che fossero un punto di osservazione su quanto vogliono rappresentare nel prossimo futuro.

Sono partiti da una grande festa dedicata agli operatori, ai collaboratori e ai clienti più affezionati. Quelli che lavorano con loro tutti i giorni, o quelli che non perdono occasione per curiosare e scegliere tra i tanti bei vini sugli scaffali.

Da poco Andrea ed Edoardo hanno realizzato una carta dei vini davvero speciale. Sono 1200 etichette di almeno dieci anni di età, alcune delle quali praticamente introvabili, che conservano con cura in cantina. Una scelta da ristorante di alto livello, più che da enoteca che cerca di vendere tutto e subito.

Sulla cucina i fratelli Gazzera hanno investito parecchio fin dal 2015.

Nata come naturale conseguenza dell’attività principale, la proposta di ristorazione del locale vive oggi un nuovo corso con il ritorno di Enrico Scavarda.

La filosofia è semplice: «abbiamo vini buoni, facciamo piatti ben fatti».

La prospettiva di Rossorubino è chiara: territorialità e tradizione senza tralasciare l’innovazione, adattando le ricette al gusto attuale. Piatti solidi più che accattivanti, di sostanza piuttosto che fantasiosi o creativi.

Un esempio è il recupero della schiciola, ricetta della mia infanzia nata con la pasta avanzata dagli agnolotti tagliata a scaglie, fritta nello strutto e presentata in tavola come una sorta di gnocco fritto da abbinare a formaggio o salumi. Enrico Scavarda la modifica eliminando lo strutto, con un passaggio in forno per renderla più digeribile, utilizzando guarnizioni tipicamente territoriali.

L’idea base è che la divulgazione del vino debba nascere anche dalla cucina.

Rossorubino lavora molto sulla selezione delle etichette e sull’importazione diretta di alcune referenze. Edoardo va a scegliere il Cava sul posto, Yannick Prevoteau ha fatto per loro un’etichetta personalizzata per lo Champagne dei vent’anni.

Ci sono serate a tema ormai storiche come la Champagnata, che verrà presto affiancata dalla Borgognata. Eventi divulgativi, nei quali vengono messi in mescita quindici vini per apprezzare un territorio che Andrea e Edoardo conoscono come pochi altri.

A fianco, una proposta gastronomica che segue la stagionalità: la settimana del tartufo, Beaujolais Nouveau con zuppa di cipolle e bagna caoda party saranno i prossimi incontri tematici di novembre.

La Merenda Vinoira comprende cinque assaggi tra i tipici antipasti piemontesi da abbinare a vini o al Vermouth Spritz. Il Tutti x 1 prevede la possibilità di ordinare un piatto che viene consumato da tutto il tavolo sul Social Table del soppalco.

In enoteca sono possibili anche degustazioni personalizzate per piccoli gruppi, molto spesso turisti che non conoscono il Piemonte vitivinicolo.

In quest’ottica c’è molto spazio per i vini della provincia di Torino, dagli Erbaluce (vitigno dell’anno per la Regione Piemonte) a quelli della Valsusa o del Pinerolese.

Un’Enoteca Wine Restaurant (anche se io preferisco la dizione Enoteca con Cucina) con un menu che si ispira alla cucina del mercato.

Tra i miei assaggi non dimentico la trota affumicata servita sopra le trombette grigliate, con un pizzico di lime. Materia prima in arrivo dalla Macelleria Boetto di Pont Canavese, antipasto pieno di gusto.

Poi Salam ‘d patata del salumificio Avenatti di Feletto Torinese, appoggiato sul cavolo viola e guarnito di senape di Digione. Acidità, tendenza dolce e grassezza combinate alla perfezione.

Molto ben realizzato il risotto al Castelmagno, con il Carnaroli dell’azienda risicola Beni di Busonengo. In menu è servito con le nocciole tostate e la composta di fichi.

Intriganti i ravioli d’oca con il brodo orientale.

Semplice e molto nature il fegato di coniglio.

Mi piacerebbe ritrovare altri capolavori della mia infanzia. Penso al fritto misto, agli agnolotti quadrati, alla turta neira con gli amaretti, il cacao e le mele passate (o le pere, a seconda di quello che c’era). Ci sarà tempo per farlo.

la turta neira di Giachino

Aperto dal lunedì al sabato. A pranzo per i tanti lavoratori della zona, a cena per chi vuole godere degli abbinamenti con maggiore respiro.

Da sostenere, se vi piace chi prova a perseguire un’idea. Se apprezzate chi ha una prospettiva e prova a realizzarla in un percorso di continua crescita.

Fabrizio Bellone