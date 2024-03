Salire sul punto panoramico più alto della città, al 41° piano del Grattacielo della Regione, sabato 23 marzo

Sul sito https://www.regione.piemonte.it/grattacieloaperto si può prenotare – se ci sono ancora posti disponibili sui 720 previsti – l’ingresso dedicato ai papà che potranno salire al 41esimo piano del grattacielo della Regione Piemonte, accompagnati dalle proprie famiglie.

Una iniziativa della Regione Piemonte in occasione della Festa del Papà, in collaborazione con Italdesign.

Il grattacielo con i suoi oltre 200 metri di altezza è il punto panoramico più alto della città.

Nessuna registrazione necessaria invece per l’accesso alla piazza Piemonte 1, dove, per l’occasione, saranno esposti due bolidi della azienda torinese, la Italdesign Automobili Speciali Zerouno e la Nissan GT-R50 by Italdesign, progetti recenti e esempio perfetto di una realtà piemontese, da sempre un punto di riferimento nel mondo dell’industria automobilistica per la sua capacità di unire innovazione e design.



Per prenotare la visita al Grattacielo Piemonte è necessario compilare il form sul sito https://www.regione.piemonte.it/grattacieloapertoregistrando i propri dati e scegliendo uno degli slot disponibili tra le 10 e le 18, con una pausa tra le 13 e le 14. Sono disponibili 720 posti.

Conclusa la procedura di registrazione online, si riceverà la conferma della prenotazione necessaria per accedere al Palazzo. Si raccomanda di presentarsi nella hall del Grattacielo, in piazza Piemonte 1, almeno 30 minuti prima dell’orario prenotato, per effettuare il riconoscimento e le pratiche di controllo.