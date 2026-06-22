Salsiccia e Mulassano si incontrano con il BRAmezzino

In occasione dei festeggiamenti per i cento anni dalla nascita del tramezzino il Caffè Mulassano di Torino ospita lo chef stellato Massimo Camia e la sua versione a base di Salsiccia di Bra.

Era il 1926 quando Angela Demichelis Nebiolo, conosciuta come La Signora del Mulassano, creava il tramezzino. Quel pane in cassetta ripieno di ogni farcitura oggi è mangiato in tutto il mondo, anche se pochi sanno che nacque a Torino nel suo caffè.

Per festeggiare adeguatamente il centenario Patrizio Abrate e Vanna Chessa, soci e proprietari del Caffè Mulassano e il gestore Klara Lortkipanidze, hanno invitato tre chef di nome a presentare la propria versione del tanto amato snack.

L’ultimo appuntamento del progetto celebrativo ha visto protagonista Massimo Camia, una stella Michelin nell’omonimo ristorante a Novello.

La proposta dello chef ha ribaltato le consuetudini di Mulassano, mettendo mano ad una versione a più piani che non era ancora mai stata servita nello storico caffè di piazza Castello.

È così che nasce il BRAmezzino, realizzato con la celebre salsiccia in collaborazione con il Bra’s Festival.

Massimo Camia lo ha dedicato a Onorino Nebiolo. «Amo la Salsiccia di Bra per la dolcezza, la morbidezza, l’assenza di grasso e la versatilità in cucina che consente molti abbinamenti – racconta -. Le ho voluto abbinare i capperi dissalati di Pantelleria, la maionese all’uovo cotto, la maionese di soia alla senape, i germogli spontanei e i rapanelli freschi».

Massimo Camia

Lo chef si è poi soffermato sull’architettura del tramezzino, non più due strati, bensì tre. «Non avevo mai pensato di creare un tramezzino ma ho subito immaginato una proporzione diversa. Grazie alla sua forma il BRAmezzino è un omaggio alla piemontesità: consistente, interessante alla masticazione, pieno e rotondo».

Piuttosto impegnativo l’abbinamento con il Barolo 2022 di Matteo Ascheri, che Wine Spectator ha inserito nell’edizione 2025 della sua Top 100.

Matteo Ascheri

Sicuramente gradito, ma certo troppo coprente per un boccone agile e snello come quello assaggiato.

Nel corso dell’incontro è stato presentato un ritratto inedito di Angela Demichelis Nebiolo realizzato da Luca Vernizzi.

Luigi Barbero, direttore del Bra’s Festival, ha tratteggiato l’unione di due storie secolari, quelle della Salsiccia di Bra e del Mulassano. «In una sola parola il BRAmezzino racconta due identità, due percorsi che da oggi confluiscono nella creazione di Massimo Camia – afferma -. Per Confcommercio Ascom Bra e per il Consorzio di Tutela è una tappa fondamentale di Waiting for BRA’S, il programma di eventi che anticipa il Festival».

Luigi Barbero e Massimo Camia

Il BRAmezzino, oltre che al Caffè Mulassano, si potrà gustare dal 17 al 20 settembre 2026 durante lo svolgimento del Bra’S Festival, il festival della salsiccia, del pane e del riso di Bra.