Scrittorincittà alla sua XXIII edizione

Scrittorincittà torna a Cuneo da mercoledì 17 a domenica 21 novembre 2021 per la sua XXIII edizione. Saranno previste quest’anno modalità ibride, con alcuni incontri online e altri che tornano in presenza, diffusi in varie sedi della città di Cuneo, alcuni dei quali trasmessi anche in streaming per dar modo anche al pubblico lontano di seguire.

Come ogni anno verranno proposti incontri, reading e laboratori adatti a tutte le età, in cui interverranno non solo scrittori, ma esperti e protagonisti di ogni ambito: dalla letteratura all’arte, dallo sport al cinema, dalla scienza alla musica.

Il filo conduttore di quest’anno è Scatti. Gli ospiti saranno chiamati a riflettere e confrontarsi sulla voglia e sulla necessità di fare passi in avanti, dopo mesi di immobilità fisica e sospensione mentale. Possiamo considerarci tutti ai blocchi di partenza, c’è bisogno di lanciarsi attraverso la fantasia e la creatività in nuove avventure e cercare nuovi equilibri.

Saranno moltissime le aree tematiche trattate con la presenza di ospiti d’eccellenza: Romano Prodi, Gianrico Carofiglio, Lili Gruber, Maurizio Crosetti, Jeffery Deaver, Oscar Farinetti, Simonetta Agnello Hornby, Marco Malvaldi, Chiara Gamberale, Michele Serra, e tanti altri.

Il festival del Comune di Cuneo, in collaborazione con la Provincia di Cuneo e la Regione Piemonte, è organizzato dall’Assessorato per la Cultura del Comune di Cuneo e dalla Biblioteca civica.

Il programma è a cura di Stefania Chiavero, Matteo Corradini, Raffaele Riba, Giorgio Scianna, Andrea Valente e l’iniziativa è sostenuta da molti main sponsor tra cui Fondazione CRC, Fondazione Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT.