Riparte la scuola. Da oggi al via i corsi di recupero per gli studenti e per gli insegnanti è il giorno del primo collegio docenti. Per i posti vacanti è ancora caccia a professori e supplenti.

In altre regioni si ipotizza uno slittamento della riapertura al dopo elezioni ma il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio assicura che “la scuola riparte il 14 settembre, senza dubbi”.

Intanto, il recupero degli apprendimenti in alcuni casi viene fatto in presenza, in altri, per il secondo grado, a distanza, a seconda dell’autonoma scelta delle singole scuole.

La ministra Lucia Azzolina non cede: “Al via il 14 senza mascherina se si garantisce il metro di distanza”. Il Cts prevede che “l’uso dei dispositivi alle superiori si valuti in base all’andamento dei contagi”.

Sul numero degli alunni in classe non ci sono indicazioni precise. La ministra, in una lettera al personale scolastico, parla di una riduzione ma non ci sono riferimenti né nel piano scuola né nelle linee guida pubblicate sul sito del ministero.

Ci sarebbe invece l’intesa Stato Regioni sui trasporti con il compromesso dell’80 % di presenze sui mezzi e l’opportunità per le regioni di ampliare la capienza grazie all’introduzione di separatori. Da Roma sarebbero stati stanziati 350 milioni per avere un numero maggiore di bus nel trasporto pubblico locale.

Sul fronte dell’edilizia scolastica, molti comuni anche in Piemonte stanno modificando gli spazi interni degli istituti. Ad esempio, a Trecate, nel Novarese, nei plessi sono state realizzate delle pareti in cartongesso per poter ricavare spazi didattici ulteriori.

Altro nodo da sciogliere è quello di individuare ambienti isolati dove poter trattenere casi sospetti fino al contatto con le famiglie e all’eventuale intervento del medico di base. In molti istituti i presidi si interrogano sul da farsi con più casi di studenti con sintomi in contemporanea.