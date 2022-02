Venti scuole nel Torinese sono occupate per protesta, venerdì studenti di nuovo in piazza

La morte nelle Marche di Giuseppe, uno studente di 16 anni che stava facendo uno stage, alimenta la protesta degli studenti dell’area metropolitana di Torino.

A un mese dalla morte a Udine sale a venti il numero delle scuole occupate. A Torino sono occupati, tra gli altri, il Regina Margherita e l’Albe Steiner. Nella cintura anche il Pininfarina di Moncalieri. Più lontano da Torino, il Buniva di Pinerolo.

“Gli studenti non ci stanno, a Torino scenderemo in piazza questo venerdì in piazza XVIII dicembre per la mobilitazione nazionale contro stage, maturità e repressione”, ha annunciato Federico Bernardini, presidente della Consulta degli studenti.

Dall’Istituto Romero e Darwin precisano: “Stiamo occupando perché la scuola sta cadendo a pezzi, la seconda prova d’esame non è certa ma soprattutto per il ragazzo mancato durante l’alternanza scuola lavoro”.