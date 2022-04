Sei fantastiche Corone di Vinibuoni d’Italia, la guida dei vini da vitigno autoctono

Si è svolta al Teatro Vittoria di Torino la terza tappa del tour di Vinibuoni d’Italia, con la premiazione delle Corone e delle Golden Star di Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria.

Nella circostanza si è anche avuto il debutto ufficiale di Spirito Autoctono, la nuova guida edita dal Touring Club Italiano dedicata agli spirits italiani, con la premiazione di Ampolle d’Oro e Special Award del Nord Italia.

La guida ai Vinibuoni d’Italia è interamente dedicata ai vini da vitigno autoctono italiano. La 19^ edizione, a cura di Mario Busso e Alessandro Scorsone, ha premiato con il massimo riconoscimento, la Corona, ben 119 vini del Piemonte.

Alla presentazione e premiazione è seguita una grande degustazione di tutte le etichette premiate dalle due guide.

Questi i calici che ci hanno maggiormente impressionato.

Barbaresco Riserva Pora 2016 Produttori del Barbaresco

Una cantina cooperativa come ce ne sono poche. Vinifica soltanto le uve di proprietà dei suoi associati, che sono una cinquantina. Questa Riserva, prodotta soltanto nelle grandi annate, nasce su un terreno argilloso-calcareo con venature sabbiose, fermenta in acciaio, macera oltre un mese sulle bucce e matura tre anni in botte di rovere. Ne esce un vino di corpo, complesso al naso e piacevolmente fruttato, molto ricco in bocca. È ben strutturato, ma morbido e con tannini vellutati. Uno spettacolo.

Barbera d’Asti Bricco dell’Uccellone 2018 Braida

Bigotta e Uccellone sono i vini che hanno rivoluzionato il mondo della Barbera. Una rivoluzione partita oltre trent’anni fa da Rocchetta Tanaro, autore Giacomo Bologna. Oggi il Bricco dell’Uccellone è di un rosso rubino intenso, con sentori di frutti rossi perfettamente maturi e note speziate dolci. In bocca le caratteristiche che lo fanno amare sono il perfetto bilanciamento tra acidità e morbidezza, la raffinatezza, una lunghezza infinita. Nasce da uve di proprietà che macerano una ventina di giorni sulle bucce. Dodici mesi di affinamento in legno e il giusto riposo in bottiglia ne fanno un campione di razza.

Barolo Brunate 2017 Rinaldi Giuseppe

Giuseppe Rinaldi è mancato nel 2018, lasciando alla guida dell’azienda la figlia Marta. Per tutti era il Citrico e chissà che cosa avrebbe pensato di questo Brunate che ha visto la vendemmia proprio l’anno prima della sua scomparsa. Io lo trovo un grandissimo vino, con una struttura pazzesca e note speziate e aromatiche avvolgenti. La vinificazione è sempre quella tradizionale in cui Citrico non ha mai smesso di credere, con un uso della botte grande da autentico maestro. Una certezza.

Roero Riserva Montebeltramo 2017 Malvirà

Ho voluto assaggiare ancora la Riserva Montebeltramo, a distanza di pochi giorni dalla degustazione di Vinibuoni. L’ho fatto lunedì scorso durante Grandi Langhe a Torino e l’ho degustato in formato magnum nel millesimo 2011, per comprendere meglio le capacità evolutive. A colpirmi in entrambe le circostanze sono state le note fruttate e un tannino poderoso ma elegante. Da questa vendemmia il vino ha la certificazione biologica. È perfetto da abbinare sulla grigliata di Pasquetta. Da ricordare.

Rossese di Dolceacqua Posaù 2019 Maccario Dringenberg

Le caratteristiche che mi sono maggiormente piaciute in questo Rossese sono la pulizia e l’eleganza. Ha sentori netti di ciliegia e di piccoli frutti rossi, ti inebria con precisi profumi di macchia mediterranea. In bocca è pieno e persistente. Un vino che nasce nelle colline dell’Imperiese, non lontano dal confine con la Francia. Fermenta e matura in acciaio. Lo vedrei bene abbinato al capretto di Pasqua. Suadente.

Cinque Terre Sciacchetrà 2018 Possa

Se non siete mai stati alle Cinque Terre da oggi avete un motivo in più per farlo. Questa cantina di Riomaggiore fa un Passito sconvolgente che fermenta e matura due anni in terracotta. L’aspetto visivo lo penalizza e magari vi chiederete se ha dei difetti. L’ho voluto due volte, perchè nel mio calice risultava torbido e anche un po’spogliato. Basta avvicinarlo al naso per comprendere che siete di fronte ad un grande prodotto. È avvolgente nei profumi di frutta candita e albicocca. In bocca è fantastico, grasso al palato, perfettamente bilanciato tra sapidità e dolcezza. Da un paesaggio verticale a picco sul mare arrivano 1600 bottiglie di puro piacere.

Fabrizio Bellone